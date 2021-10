Proyecto de ley que habilita internación de adictos sale sin votos del FA y el Partido Independiente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara de Diputados aprobó ayer con los votos de la coalición el proyecto de ley que habilita a una persona mayor de edad, síquicamente apta que padezca de una adicción, a expresar su voluntad manifestando querer ser sometido a una internación “para recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación, y reinserción social” cuando se encuentre bajo los efectos de su drogadicción. La discusión terminó anoche con 54 votos en 91. No votó el Frente Amplio, pero tampoco el Partido Independiente.

La diputada colorada Nibia Reisch, autora del proyecto, señaló que al contrario de lo que dice el Frente Amplio no se trata de una “internación compulsiva”, porque la persona toma la decisión en uso de su “plena capacidad, en forma voluntaria, consciente”.



“Sostenemos que no hablamos de internación compulsiva y que no hay violación de la libertad personal”, subrayó. La duración del tratamiento dependerá de decisión médica. Los costos de la internación, cuando sea en clínicas o instituciones pagas, serán a cargo del internado.



Reisch indicó que lo que el proyecto sí prevé es que la referida voluntad anticipada no puede, en principio, ser revocada durante el período de internación dispuesto por el equipo médico, salvo que el sujeto ya no se encuentre bajo los efectos de su drogadicción. La coalición acordó un sustitutivo por el cual la voluntad anticipada del adicto deberá ser realizada por escrito con “certificación notarial” y contar con la firma del titular y dos testigos, que no pueden ser los médicos o funcionarios tratantes.



Desde el Frente Amplio se cuestionó el proyecto de Reisch, al entender que es “innecesario y contraproducente”, de acuerdo a lo afirmado en sala por la diputada Cristina Lustemberg (PAR). “Si fuera a resolver el problema esta bancada lo votaría”, advirtió.