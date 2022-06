Proyecto con cambios al San Rafael ingresará a Junta de Maldonado la semana próxima

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo este viernes en rueda de prensa que la próxima semana se enviará a la Junta Departamental un proyecto con modificaciones respecto al ex hotel San Rafael.

El jerarca enfatizó que el proyecto original ya está aprobado, y que lo que tiene que avalar la Junta son los cambios. “Una vez que apruebe eso, en seis meses (la empresa) debe estar en condiciones de arrancar”, aseguró.



“Son los mismos metros cuadrados, arrancan por el hotel, no hay vuelta, eso es condición sine qua non”, dijo Antía. Asimismo, el intendente afirmó que habrá casino “pero toda la parte comercial no va”.

El proyecto permite hacer la obra en dos etapas, y en la primera “va solo un edificio de los tres” que están previstos por el inversor. Este escalonado permite bajar los costos de arranque, aunque de todas formas esta inversión inicial es superior a los US$ 200 millones, precisó.