"No podemos anticipar cuándo va a haber una apertura de fronteras", dijo Talvi

El canciller Ernesto Talvi dijo este lunes de noche en rueda de prensa en la Torre Ejecutiva: "Vamos a tomar las cosas día por día, conocemos muy poco de este asunto, no podemos anticipar cuándo va a haber una apertura de fronteras. No está previsto en el futuro previsible porque no es posible hacerlo".

"Por ahora, crucemos los dedos, lo tenemos bajo control" al COVID-19, dijo Talvi, quien agregó sin embargo que "no nos podemos confiar, nos tenemos que cuidar, mantener la distancia, usar la mascarilla sobre todo cuando vamos a lugares en donde hay mucha gente".

Por otro lado, en referencia a la operación "Todos en casa", de repatriación de uruguayos varados en el exterior, adelantó: "Seguramente pasado mañana vamos a tener un vuelo a Perú, de Amaszonas que coordinamos junto con el gobierno peruano, que va a llevar de aquí unos 90 peruanos que quieren volver a su país y va a traer unos 90 uruguayos que están varados o que tienen intenciones y deseos de volver a Uruguay", dijo. En tanto, aseguró que este viaje tiene un costo "sumamente bajo".

Además, indicó que están "trabajando con España" con la "expectativa de poder volver a tener un vuelo de Iberia o Air Europa para poder traer a los uruguayos que aún nos quedan allí".

"Tenemos gente distribuida en más de 40 países, pero los contingentes grandes que nos quedan son Cuba, Dominicana, España y Perú, y vamos a tratar de resolverlos", subrayó Talvi.

En tanto, el canciller dijo que en caso de realizar un vuelo a La Habana, Cuba, buscarán traer 27 uruguayos varados en República Dominicana.

Nuevos casos de COVID-19 en Quaraí, Brasil

Sobre el aumento de casos de coronavirus en la ciudad de Quaraí, ciudad fronteriza con Artigas, el canciller dijo que el gobierno lo ve con "enorme preocupación". Agregó que están trabajando con las autoridades brasileñas "para asegurarnos que esa situación está controlada, y trabajando de nuestro lado para fortalecer los controles, más allá de los fronterizos que pueden circular libremente dentro de la ciudad", dijo.

Tripulación del Greg Mortimer

Consultado sobre el estado de salud de los tripulantes a bordo del crucero Greg Mortimer, Talvi dijo que "fue testeada hace tres días". De las 87 personas a bordo, "37 dieron positivo y 50 negativo" de COVID-19. Recordó que el sábado pasado un ciudadano polaco de 43 años, a bordo del barco, descendió y fue trasladado al aeropuerto de Carrasco para poder retornar a su país.

Sobre los casos positivos en el crucero, Talvi reconoció que esperaban "tener menor cantidad de positivos a esta altura, algo que no está ocurriendo, y por ende hemos empezado conversaciones con la empresa de cruceros para que procuremos darle una solución" a la tripulación.



"El Uruguay está totalmente preparado para ofrecerle a la tripulación, tal y como lo hizo con los pasajeros, un corredor humanitario para que puedan salir del país", dijo el canciller, quien recordó que es la empresa la que definirá en "ultima instancia" si lleva adelante este paso.