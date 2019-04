"Yo no preciso un cargo para existir políticamente", dijo Sartori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato blanco Juan Sartori asegura que llegó para quedarse en la política nacional más allá del resultado de la próxima elección nacional.

Al mismo tiempo advierte que su sector tendrá en la próxima legislatura que asumirá a partir del 15 de febrero una gran bancada en las dos cámaras del Poder Legislativo.



“Había un escenario que yo me planté al principio que era que nadie me votaría. Si fuera así me estaría planteando si tendría que seguir o no en la política. Esto se daría si sacara menos del 1 por ciento o algo así. Hoy la cosa viene bien”, enfatizó.



“Quiero generar una corriente política en Uruguay de largo plazo. Por los números que tenemos hoy tenemos una potencial bancada parlamentaria de las más importante del país. Tanto en Senadores como en Diputados. Lo propio para las intendencias. Eso lo voy a seguir armando, liderando esa corriente política me vaya como me vaya en la interna de junio”, indicó.



“Yo tengo una ventaja. A veces la gente es candidata a presidente pero como es una profesión también le sirve la candidatura a la vicepresidencia o se acomoda como candidato a diputado, o como senador o en algún directorio. Yo no preciso un cargo para existir políticamente. MI corriente seguirá creciendo en todos los ámbitos en los cuales toque elegir colocando a gente preparada para eso”, agregó.

Sartori asegura que impulsará la eliminación de algunas fuentes de la caja política como las partidas de prensa, los pases en comisión y los viáticos que perciben los diputados y senadores.



“Me está yendo muy bien. De varios candidatos que han largado, en la interna quedamos tres con chances de ganar. De esos tres soy el único que está creciendo porque uno viene bajando muchísimo y el otro está relativamente estable. Espero que en los próximos sesenta días si sigo trabajando de la misma manera, simplemente con la tendencia que tengo desde el primer día voy a terminar siendo o el que gane o muy cerquita ”, dijo Sartori.

Sartori recordó que la candidatura presidencial del Partido Nacional puede no salir de la votación y si por la decisión del órgano deliberativo nacional. “Puede ser que no me vaya tan bien y termine ganando la candidatura por la decisión de los convencionales”, afirmó.



El precandidato nacionalista recorrió las ciudades de Maldonado y Punta del Este. A primera hora de la tarde participó del primer encuentro con los candidatos de todos los partidos organizado por el Club del Bosque esteño. Luego recorrió algunos tramos de la avenida Gorlero. Al caer la tarde se encontró con los vecinos del barrio Maldonado Nuevo, uno de los más populosos de la capital fernandina.



Sartori reveló que durante sus continuas recorridas por todo el país encuentra a muchos ciudadanos enojados con el poder político. “La gente está muy enojada con la clase política tradicional. Esto lo veo en todo el país".