Pornovenganza, suplantación de identidad y acoso telemático: nuevos delitos que plantea crear Cabildo Abierto

Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley en el Parlamento en el que plantea crear nueve delitos vinculados a la ciberdelincuencia. Lo hizo en el entendido de que para combatir los crímenes cometidos por medios informáticos debe contarse con un marco legal específico.

“Es un tema que afecta a todo el mundo y Uruguay no escapa a esa realidad. La ciberdelincuencia ha cambiado, hay nuevos delitos, y se ha agravado una situación que Uruguay no desconocía pero que se incrementó exponencialmente”, dijo esta tarde el diputado cabildante Sebastián Cal, autor de la iniciativa que cuenta con respaldo de todos los partidos políticos, según anunció.



El proyecto consta de dos capítulos. El primero es el que crea los nueve ilícitos, como por ejemplo el acoso telemático, la suplantación de identidad y la estafa informática. Además, se busca castigar la “pornovenganza”, que es cuando se difunden imágenes, audios y videos de contenido sexual no consentido, como explicó también en rueda de prensa la abogada Graciana Abelenda, que contribuyó en la redacción de la iniciativa.

Las penas previstas para estos casos van desde los seis meses de prisión a los seis años de penitenciaría, de acuerdo a la gravedad de la conducta y el daño cometido a las víctimas.



El segundo capítulo, en tanto, refiere a la necesidad de llevar adelante “una campaña nacional de educación”, en la que se plantea expandir conocimientos sobre ciberseguridad y asuntos financieros. “Gran cantidad de los delitos de ciberdelincuencia provienen de información que proveen los usuarios” en internet, expuso Cal.



En ese sentido, la iniciativa de Cabildo busca concientizar sobre aspectos como el manejo de cuentas corrientes, cajas de ahorro, y aprender nociones como tasas de interés, plazos y consecuencias de incumplimiento de los pagos, cuya ignorancia es lo que muchas veces lleva a las personas a caer en trampas de delincuentes.



“Lo hemos trabajado durante varios meses e hicimos las consultas correspondientes a varios actores políticos del gobierno y la oposición”, agregó Cal en la presentación de la propuesta, en la que también estuvo presente el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.