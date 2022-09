Tras la polémica, evalúan cambios en tenencia compartida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El proyecto de ley de Corresponsabilidad en la Crianza -más conocido como de tenencia compartida- está a estudio en una comisión de Diputados después de una extensa discusión en el Senado, se aprobó por 18 votos en 30. Pero hay dos artículos que generaron un mayor rechazo, los 4° y 6°, para los que ahora la diputada colorada María Eugenia Rosselló presentó sustitutivos.

La legisladora envió la propuesta a la bancada de Ciudadanos el miércoles, que la está evaluando. Y ayer se la presentó a los diputados de la coalición de gobierno que integran la Comisión de Constitución, códigos, legislación general y administración. El martes lo hará de manera formal a todos sus integrantes.



¿Qué propone la diputada? Rosselló se enfocó en las disposiciones vinculadas a las medidas cautelares, ya que cree que la redacción actual del proyecto no da las suficientes garantías a los menores de edad. Además, propone un cambio en la determinación del régimen de visitas y agrega un artículo al Código Penal que dispone como agravante que uno de los progenitores haga una denuncia falsa contra el otro, provocando que no tenga más contacto con el hijo que tienen en común.



La diputada colorada entiende que el proyecto de ley, “como se aprobó en el Senado, es inviable” y no lo pueden acompañar con su voto porque ven que los derechos de los niños y adolescentes pueden ser vulnerados. Al mismo tiempo, son “conscientes de la desesperada situación en la que se encuentran algunas familias que tienen la imposibilidad de ver a sus hijos o nietos”. Y es “igual de desesperante” la situación de los niños que “están siendo vulnerados en sus derechos fundamentales y necesitan la protección del Estado”.

Rosselló entiende importante que no se minimicen las medidas cautelares porque se puede exponer a los menores a “situaciones de riesgo, que les provocan daños irreparables para el resto de su vida”.



El diputado de Ciudadanos Felipe Schipani apoya la iniciativa de Roselló. Consultado sobre si apoyaría el proyecto si llega al plenario sin las modificaciones que se propone, respondió: “Primero vamos a plantear y discutir estos aditivos. Eventualmente, veremos. Confío en que, algunas de estas propuestas que estamos formulando, sean consideradas porque son de sentido común y mejoran el proyecto al dar más garantías. Por tanto, prefiero no apresurarme a un escenario en el que nadie acepte lo que se plantea. Quizás otros integrantes de la coalición hacen propuestas que interesen más”.



La comisión está con el foco puesto en el proyecto, ya que algunos legisladores buscan que se apruebe este año, aunque los tiempos son ajustados. El presidente de la comisión, Diego Etcheverría, dijo a El País que aún les quedan “varias reuniones” en las que se recibirán delegaciones y, después de esas instancias, es que “se van a empezar a tratar los textos legislativos”.



Por su parte, el diputado Rodrigo Goñi apuntó que primero van a recibir a las delegaciones que restan. Después, “en pos de actuar con respeto a los colegas de los partidos que trabajaron como muchísima seriedad en el Senado”, van a “conversar con ellos”. Y, además, “el tema se va a dilucidar primero en el ámbito que corresponde”, que es la comisión.

“No vamos a admitir ningún tipo de interferencia en este proceso, que lo estamos haciendo con mucha seriedad y responsabilidad”, añadió.



El presidente Luis Lacalle Pou elevó en 2016 un proyecto de ley de tenencia compartida, que no llegó a ser discutido y se encajonó. En 2021, Cabildo Abierto presentó una iniciativa y después la coalición, a excepción del sector colorado Ciudadanos, acordó el proyecto que está a estudio ahora en la Cámara de Diputados.