Pit-Cnt anuncia movilizaciones contra la reforma jubilatoria y espera que "no se vote"

Una delegación del Pit-Cnt participó este jueves de la Comisión de Seguridad Social que se encuentra analizando y ultimando detalles del proyecto de reforma jubilatoria, que se comenzará a tratar en el plenario de la Cámara de Senadores el próximo 27 de diciembre en sesiones extraordinarias.

A la salida de la comisión, el presidente de la central de trabajadores, Marcelo Abdala, consideró que “quedó en evidencia” que el proyecto del Poder Ejecutivo “aumenta la edad de jubilarse, aumenta los años de trabajo y rebaja las jubilaciones”.

“Lamentablemente se incumple el compromiso del presidente de no aumentar los años de edad para jubilarse y se incumple un compromiso político de la coalición de gobierno de que esta reforma no iba a generar una rebaja de las jubilaciones”, añadió.

También dijo que la central llevó estimaciones “sumamente sólidas” que comprueban que “muchos trabajadores van a cobrar menores jubilaciones” de las que se cobran en la actualidad con el sistema actual. “Hemos planteado nuevamente al Parlamento que el Ejecutivo ha dado mal los datos y que empobrece el debate. Estaría bueno que en estas condiciones no se apruebe así a las apuradas una reforma de la jubilación”, pidió.

Abdala reafirmó que los números que presentó el Pit-Cnt en esta jornada “no fueron constatados ni refutados” por los legisladores oficialistas ni por el Ejecutivo. “El Ejecutivo se equivocó en todas las estimaciones que presentó”, lanzó Abdala.

“Ya de pique hay un elemento que no está estimado en esta propuesta, y es que trabajar desde los 60 a los 65 en las mismas condiciones de las que vos aportaste toda la vida, no es una cosa sencilla. Porque en ese período, se puede perder el trabajo, muchas veces si estás en un trabajo físico no podes mantener ese ritmo de trabajo y de aportación. Al final de cuenta, al aumentarte el tiempo de cálculo de la jubilación, terminas cobrando menos”, explicó.

“33% de los trabajadores cobrarían menos jubilación de la que cobrarían ahora”, estimó, y anunció que cuando este proyecto comience a ser tratado el próximo 27 de diciembre, el Pit-Cnt convocará a los trabajadores al parlamento. También dijo que se exhortará a los diferentes sindicatos a manifestarse ese día y que durante 2023 se continuará con las medidas.

“Exhortamos a que los gremios tomen la medida necesaria para venir al Parlamento. Cada gremio verá cómo. Esperaremos que este proyecto que es tan perjudicial no se vote”, sentenció.

“Una reforma de este estilo tiene que ser universal y surgir del debate de todos los actores vinculados. Los criterios para una reforma que asocie la seguridad social a la distribución de la riqueza, el Pit-Cnt los ha presentado todos. El problema no es que no haya una visión alternativa, el problema es que el gobierno no escucha. Solamente hace sus cálculos macroeconómicos que pretenden ahorrar sobre la base de reducir los derechos de la gente”, cuestionó.

Mañana viernes el proyecto será discutido en la comisión. La votación en ese ámbito será el lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Se aguarda que la votación en el pleno de la Cámara sea a partir del martes 27.