Pit-Cnt expresó a Manini su rechazo a dar prisión domiciliaria a reclusos mayores de 65 años

A iniciativa de Cabildo Abierto, la cúpula del partido liderado por el senador Guido Manini Ríos mantuvo ayer una reunión de cerca de dos horas con la plana mayor del Pit-Cnt, para intercambiar visiones sobre la realidad económica del país, y las medidas que el Poder Ejecutivo debería tomar para detener la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Tanto el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, como el senador Manini Ríos, marcaron a la salida del encuentro que hubo “coincidencias” en el diagnóstico de la situación y en algunas de los pasos que el gobierno podría seguir.



Pero participantes de la reunión también indicaron a El País que éste comenzó con un planteo de Abdala que, entre otras buscó, volver a dejar claro el rechazo de la central obrera al proyecto de ley de los cabildantes que propone otorgar prisión domiciliaria a los reclusos que tengan más de 65 años, y que favorecería por la vía de los hechos a los imputados por delitos cometidos en la dictadura militar.



“Le planteamos que esa propuesta tenía nombre y apellido y él nos contestó que la iniciativa no era solo para los presos recluidos en la cárcel de Domingo Arena”, sintetizó en diálogo con El País Martín Pereira, referente de los funcionarios de Salud Pública e integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt.

Reunión de Cabildo Abierto con el PIT-CNT. Foto Francisco Flores

Consultado al respecto en rueda de prensa, Manini afirmó que ese tema se abordó, pero que la reunión no tuvo el propósito de polemizar sobre ese asunto.



Abdala, a su turno, calificó todo el encuentro como una instancia en la que se tuvo “una conversación respetuosa pero franca”, y que eso no quitaba que “el Pit-Cnt siga levantando su bandera de verdad y justicia contra la impunidad, que se haga todo lo posible para que los familiares de detenidos y desaparecidos sepan dónde están sus deudos”. Y agregó: “No compartimos un proyecto de ley que habla de prisión domiciliaria para terroristas de Estado”.

Medidas urgentes

El presidente de la central sindical indicó también ante los medios que se le pidió a Cabildo Abierto, en tanto socio del gobierno, que se tomaran “medidas urgentes” para reactivar el trabajo y mejorar los salarios.



En respuesta, Manini aseguró que conversará con los socios de la coalición y los responsables de las distintas carteras para “avanzar en un clima distendido y no crispado” como entiende que la sociedad está viviendo.



“Quisimos estar presentes y escuchar a los distintos planteos de la central sindical, cuáles son los puntos en los cuales se basan sus reivindicaciones -dijo el senador-. Desde hace mucho tiempo hablamos de la necesidad de un diálogo nacional y buscar aquello en lo que podamos tener consensos tratando de construir un país con menos crispación y menos rispidez y enfrentamiento”. E insistió con que si el sistema político continuaba con “la crispación y cada uno en su vereda gritándose y tirándose piedras va a ser muy difícil que el país avance al ritmo que debe avanzar”.

El líder de los cabildantes -que estuvo acompañado por los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano, y por el diputado Álvaro Perrone- dijo que, entre los puntos de acuerdo, estuvo la voluntad compartida de que “el poder adquisitivo de los trabajadores no se deteriore y se mantenga”, y que el precio de los alimentos de la canasta básica no siga subiendo. “Tenemos que establecer una vigilancia para que esos precios no se disparen: nosotros proponemos exoneración de IVA, acuerdos con las grandes cadenas”, dijo Manini.



El senador también sostuvo que existen coincidencias en que “hay que subir la jubilación mínima”, pero que hay que ser “muy responsables y serios a la hora de hacer propuestas que son muy lindas de escuchar, pero a veces son impracticables”.