Piden al gobierno intervenir por la deuda millonaria de Venezuela

"Esto es oxígeno puro para el país”, dijo el expresidente Tabaré Vázquez en julio de 2015, cuando anunció un acuerdo con Venezuela con el que se establecía la venta de 265.000 toneladas de alimentos nacionales al país caribeño por un total de US$ 300 millones.

El acuerdo permitiría a varias empresas nacionales exportar sus productos, entre ellas a Conaprole, que enviaría toneladas de leche en polvo. Sin embargo, a más de cinco años de iniciado aquel acuerdo, los productores de leche siguen esperando a que Venezuela cancele la deuda estimada en unos US$ 30 millones.



La situación no es muy distinta en la cooperativa Funsa, donde los trabajadores aspiran a cobrar los US$ 3.700.000 que adeuda el país caribeño por la exportación de neumáticos.

El presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), Martín Fernández, trasladará hoy la preocupación de los productores y cooperativistas al canciller Francisco Bustillo en una reunión que se realizará en el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Fernández dijo a El País que se intentará encontrar una respuesta a la situación vía diplomática, para “ver si efectivamente Venezuela va a honrar sus compromisos” y establece un cronograma de pagos.



“Lo que pretendemos es que se inicien las gestiones diplomáticas a los efectos de saber cuál es la situación de esta deuda y el compromiso de Venezuela”, señaló el jerarca que hoy se entrevistará con Bustillo.



Más de 80 cooperativistas de Funsa esperan ansiosos por la respuesta del gobierno. En su caso, buscan no solo “reperfilar su negocio”, sino cancelar el préstamo que les fue concedido por el Fondo Nacional de Desarrollo (Fondes).

“Acá no es que el gobierno de Venezuela le debe al gran capital: le debe a pequeños productores en Conaprole y a 80 trabajadores de una cooperativa”, remarcó Fernández, quien hace días recibió la inquietud de representantes de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).



Su presidente, Walter Frisch, señaló a El País que están “abiertos al diálogo y a la negociación” y que incluso están dispuestos a seguir embarcando. “Venezuela es un viejo cliente de Conaprole, el tema es que obviamente no le exportamos más porque no paga”, apuntó el productor lechero.

Depósito

En diciembre de 2018, Presidencia de la República anunció en su sitio web que Venezuela había depositado parte de la deuda a los productores. Lo hizo siete días después de que una asamblea de productores lecheros pidiera a Conaprole que demande al Estado por la deuda que el gobierno de Venezuela mantiene con la cooperativa. La Corporación Venezolana de Comercio pagó más de siete millones de euros (unos US$ 8,6 millones) del pasivo total, que era de US$ 39 millones.



Según el comunicado, el pago se hizo efectivo “fruto de las gestiones permanentes con la Corporación Venezolana de Comercio” e intensificadas luego de una serie de reuniones con el gobierno.

El acuerdo anunciado en 2015 contemplaba la venta de 120.000 toneladas de arroz, 44.000 toneladas de leche en polvo, 80.000 toneladas de soja, 9.000 toneladas de pollo y 12.000 toneladas de queso. En enero, en plena transición de gobierno, el ministro designado de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, fue consultado acerca de si el gobierno uruguayo pagaría la deuda que Venezuela mantenía con Conaprole para luego tratar que el gobierno de Maduro abonara ese monto. Respondió que “es uno de los temas sobre la mesa”. “Ya lo hemos hablado incluso con la próxima ministra de Economía”, añadió en referencia a Azucena Arbeleche.



Uriarte dijo que se manejaban “varias opciones” mediante las cuales realizar este pago, pero agregó: “Es un reclamo lógico y justo, porque el gobierno saliente tuvo una responsabilidad muy evidente de por qué se hizo negocios con Venezuela, y por lo tanto creemos que es un tema que debemos analizar con mucha seriedad”.