El pedido de Francisco Bustillo de sincerar el Mercosur

Los ministros de Exteriores y de Economía de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay se reunieron ayer por videoconferencia en el marco de la cumbre del Mercosur, como previa al encuentro que hoy tendrán los jefes de Estado de dichos países. De manera virtual, entonces, hoy Brasil le pasará la presidencia pro tempore del bloque a Paraguay.

El gobierno de Jair Bolsonaro no informó oficialmente la razón que lo llevó días atrás a suspender el carácter presencial de la cumbre, pero portavoces de otros países lo atribuyeron al temor que ha sembrado en el mundo la variante Ómicron del coronavirus.



También transcendió, de forma no oficial, el malestar del presidente Bolsonaro con su homólogo argentino Alberto Fernández, que recibió a Luiz Inácio “Lula” Da Silva la semana pasada.



La expectativa está sobre la decisión de Brasil de reducir un 10% del Arancel Externo Común (AEC), algo consensuado con Argentina y Paraguay. Sin embargo, Uruguay no acompaña la decisión y pide una modernización global del Mercosur, que permita también negociar con otros países. Esto de cara a un posible tratado de libre comercio con China.

El canciller Francisco Bustillo dijo ayer a sus colegas que es necesario conversar para lograr el sinceramiento y la modernización del bloque. El ministro advirtió que Uruguay no tiene intenciones de “renunciar” a su vocación de “apertura e inserción” amplia a nivel internacional. Y agregó que a pesar de que la visión uruguaya no sea compartida por el resto de los socios, el país intentará seguir negociando dentro del bloque.