"Es un pedazo de vida que se me va", dijo Lacalle Herrera sobre Gonzalo Aguirre

El ex presidente de la República Luis Alberto Lacalle Herrera lamentó el fallecimiento de quien fue su compañero de fórmula, el exvicepresidente Gonzalo Aguirre, fallecido en la madrugada de este martes. "Para mí es un pedazo de vida que se me va", expresó.

"Nos vamos acercando todos al final, pero yo lo quería mucho a Gonzalo, porque era muy querible, era una buena persona fundamentalmente. Un hombre bueno en el mejor sentido de la palabra. Generoso, sin envidia, totalmente despegado de los intereses materiales de la vida y muy consecuente con sus ideas", expresó el exmandatario en declaraciones a Telemundo (Canal 12).



Lacalle indicó que con Aguirre coincidían en tres aspectos "muy importantes": blancos, de Nacional y de Trouville. "Para nosotros era una referencia amistosa muy linda", indicó. "Gonzalo fue al mismo tiempo muchas cosas porque era un jurista de alto nivel, al mismo tiempo un hombre muy entretenido, muy ocurrente y tenía una memoria enciclopédica, no solo para los asuntos jurídicos", agregó.

El expresidente recordó el año 1989, momento en que se anunció la fómula presidencial de cara a las elecciones. "Nuestros dos nombres representaron dentro del Partido Nacional ponerle punto final a una lucha muy dura que se había dado entre su abuelo —el doctor Juan Andrés Ramírez, gran constitucionalista, jefe del nacionalismo independiente— y mi abuelo —el titular y el caudillo del Herrerismo", detalló.

"Siempre nos gustaba señalar que en esa fórmula habíamos puesto final a lo que había sido una lucha interna muy dura dentro del Partido Nacional (...) A mi me gustó elegirlo justamente para eso, porque aunque el movimiento se llamaba Herrerismo, podíamos acordar con otro que no fuera Herrerista, como era Gonzalo (Renovación y victoria). Ahí sellamos esta unión y tuvimos la suerte de tener un éxito que en el Partido Nacional no era muy frecuente", indicó.

Aguirre fue abogado y exvicepresidente de la República durante la Presidencia de Luis Alberto Lacalle entre 1990 y 1995. Además tuvo un papel destacado en el retorno de Uruguay a la democracia y salió en defensa de Wilson Ferreira sin medir consecuencias en la época. Eso lo llevó a estar en prisión y a la privación de su ejercicio profesional.



Al momento de su fallecimiento se encontraba internado en la Asociación Española.