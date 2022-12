¿A qué partido votarían los uruguayos si las elecciones fueran el próximo domingo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, el 40% de los uruguayos votaría al Frente Amplio; el 28% al Partido Nacional; el 6% al Partido Colorado; el 5% a Cabildo Abierto; el 1% al Partido Independiente; otro 1% al Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI); un 1% a otros partidos; el 6% votaría en blanco o anulado; y un 12% no sabe o no contesta, según la última encuesta de Opción Consultores, divulgada este miércoles en Telenoche (Canal 4).

El informe de la consultora indica que el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN) presentan "guarismos similares a sus votaciones de octubre 2019", también señala que "por bloques, hay igualdad de fuerzas en la distribución de preferencias hacia el FA y la coalición".



"Los dos socios principales del PN en la coalición de gobierno, Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA) registran en cambio niveles de preferencias bastante menores a sus registros electorales de la primera vuelta de 2019, 6% y 5% respectivamente. Debido justamente a este menor caudal de preferencias partidarias hacia el PC y CA, el peso agregado de la coalición es menor al obtenido en las pasadas elecciones, quedando como bloque en una situación de alta paridad ante el Frente Amplio. De hecho, los cuatro partidos de la coalición sumados alcanzan un 40% de preferencias, el mismo guarismo que obtiene el Frente Amplio", señala la consultora.



También destaca que "la medición actual es muy similar a la realizada en noviembre de 2021. Como se observa, las diferencias entre una y otra medición son mínimas (de uno o dos puntos), todas ellas comprendidas dentro del margen de error estadístico. Por tanto, frente a un año atrás, queda sugerido un escenario de alta estabilidad".



Los indecisos

Opción resalta que "al 18% que en la pregunta original de intención de voto partidaria no ofreció respuesta o indicó que votaría en blanco o anulado, se le consultó hacia cuál de los partidos políticos uruguayos se sentía más cercano".



Según los resultados de la encuesta, y ante la repregunta, el 44% dijo que votaría al Frente Amplio; el 31% al Partido Nacional; el 7% al Partido Colorado; el 5% a Cabildo Abierto, el 2% al Partido Independiente; el 1% al PERI; un 1% a otros partidos; un 3% en blanco o anulado; y un 7% no sabe o no contesta.

Opción realizó la encuesta teléfonica entre el 2 y el 10 de noviembre, a la población mayor de 18 años residente en el país. De los encuestados, 324 casos votarían al Frente Amplio en las próximas elecciones y 225 al Partido Nacional.