El paro del Pit-Cnt será parte de un plan de más acciones

La central única de trabajadores, Pit-Cnt, resolvió realizar un paro general nacional de 24 horas el 17 de junio, pero los dirigentes de la cúpula de mando aseguran que no será una medida de lucha aislada, sino que forma parte de un plan de acción global. El movimiento sindical preparará futuras movilizaciones para protestar contra el gobierno que lidera Luis Lacalle Pou.

El paro de actividades total del 17 de junio tiene la consigna global: “contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario”.



“Es un paro contra el gobierno por las diferencias nuestras con las políticas públicas que está aplicando”, dijo a El País el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala. El dirigente sindical remarcó que esas políticas “generan hambre” y por eso es clave para la central de trabajadores protestar y marcar esas diferencias. Abdala dijo que se seguirá recolectando alimentos para apoyar a las ollas populares que hay a nivel nacional y que se han incrementando producto de los efectos que la pandemia generó en la economía y la sociedad.

El secretario general de la central única de trabajadores explicó que siguen de cerca la discusión sobre la reforma de la seguridad social que busca impulsar el gobierno de la coalición “multicolor”, al mismo tiempo que mantienen las expectativas por la futura ronda de negociación salarial; en especial para el sector público.



“El salario ha tenido un retroceso importante, y esperemos que eso cambie con la rendición de cuentas y la negociación colectiva”, dijo. Abdala remarcó que, de lo contrario, el Pit-Cnt liderará los reclamos sociales y sindicales. “Esto, el paro de 24 horas, es parte de un accionar, de un aliento mayor”, remarcó Abdala, y agregó que en todas las decisiones de movilización se buscará garantizar la seguridad de la población ante la pandemia.

La decisión sindical generó sorpresa en el gobierno. El secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, consideró que el paro convocado por el Pit-Cnt es “difícil de explicar” porque “es un tema muy general”. “Si me preguntás a mí, quizás no era la mejor medida para intentar generar soluciones sobre algunos de los temas que se pueden plantear, pero tienen derecho a hacerlo”, dijo el secretario de la Presidencia. “Ojalá no quede un uruguayo sin vacunarse” por el paro del transporte del 17, agregó.