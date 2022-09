Paro aumenta tensión con los sindicatos: “Es una medida desproporcionada”, dice Mieres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las últimas semanas fueron de escalada en el nivel de enfrentamiento entre las autoridades de la educación y los sindicatos de docentes y gremios estudiantiles. Ese marco de disputa que quedó instalado en torno a la reforma educativa que impulsa el gobierno. Y así como las principales figuras del gobierno salieron a respaldar sus posturas, entre ellos el presidente Luis Lacalle Pou, desde la cúpula del movimiento sindical también se actuó.

Y este tema junto a otros que forman parte de la plataforma “En contra del modelo de la desigualdad” son el centro de un nuevo paro general de 24 horas que realiza durante hoy el Pit-Cnt.



La medida, que se repite por cuarta vez en lo que va de la administración liderada por Lacalle Pou, eleva la tensión entre los sindicatos y el gobierno.



Si bien para José Lorenzo López, vicepresidente del Pit-Cnt y líder de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), “no hay actualmente una confrontación muy grande” es evidente que “hay discursos más radicales de los dos lados”.

En diálogo con El País el dirigente sindical explicó que su lectura se da a partir de que no existen ramas de sindicatos que estén en conflicto en este momento. “Lo que hay sí es un paro general fuerte que reclama por una plataforma general”, sostuvo.



A diferencia de instancias en las que el movimiento sindical realiza paros parciales, no habrá movilización ni acto, ya que la evaluación histórica es que cuando se define un paro general merma el nivel de movilización ya que quienes adhieren optan por quedarse en sus casas.



La plataforma que impulsa el Pit-Cnt tiene varios ejes. Por un lado, se critica la situación del empleo y la pérdida salarial. En este sentido, López dijo que “a pesar de que las cifras de desempleo son similares a las previas a la pandemia, los empleos creados son en su mayoría precarios”. Y en relación a los salarios se condena que aún no se haya dado la recuperación.



El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, lo resumió a Subrayado diciendo: “Cobrás una quincena, vas a un supermercado y salís desplumado”.



También se cuestiona “la falta de respuesta del gobierno” ante los 180.000 uruguayos, según estimó López, que se alimentan en ollas populares. Y se rechaza la reforma de la seguridad social que presentó el Poder Ejecutivo.



Este último punto fue el que llamó la atención del ministro de Trabajo y Seguridad, Pablo Mieres. En su opinión, “que se haga un paro general porque hay un anteproyecto, que es un borrador de reforma, que está todavía sometido al análisis y que ni siquiera ha ingresado al Parlamento” es una medida “absolutamente desproporcionada”.



El secretario de Estado también rechazó que se tomara la medida “por la carestía” ya que entiende que esta situación no es única del país sino que afecta a otros gobiernos producto de las consecuencias que dejó la pandemia.

“Hacerle un paro al gobierno porque aumentan los precios de los alimentos y de la energía no tiene mucha lógica porque eso está pasando en Alemania, en Estados Unidos, en España, ni hablar en el resto de Europa, en América Latina mucho más todavía”, aseguró. Y por ello, Mieres concluyó que la decisión del Pit-Cnt “es injusta”.



El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, fue más categórico en su rechazo. El jerarca dijo que el paro general implica “más pérdidas de horas de clase y de aprendizaje para chiquilines que ya vienen castigados por dos años de pandemia”.



Y en este sentido, Da Silveira manifestó su preocupación ya que considera que con la medida sindical habrá “más complicaciones para las familias y las madres solas que tienen que ir a trabajar y cuentan con que sus hijos van a estar en la escuela”.

Intersocial

Otro espacio donde el movimiento sindical intenta recuperar terreno es en la organización conjunta con los movimientos sociales. Hacia el referéndum que pretendió derogar parte de la Ley de Urgente Consideración, el Pit-Cnt formó parte de la Intersocial, un espacio que unificó a cooperativas, movimientos feministas, estudiantiles, y al Frente Amplio.



Tras el referéndum este espacio se desarticuló e incluso antes ya había sufrido la salida de los feminismos. Pero el pasado martes hubo un primer paso hacia el intento de reconstruir ese espacio.



“En la actual coyuntura que atraviesa el país, signada por la rebaja de nuestros salarios, rebajas de las jubilaciones, reformas acorde a un modelo de país excluyente y concentrador, que prioriza el capital al trabajo es que resurge con más fuerza que siempre la Intersocial”, dice la declaración emitida.



Y en este sentido, desde la Intersocial también se destacó el paro como una respuesta a las medidas del gobierno. “Porque llegó la hora de decir basta, paramos por trabajo y aumento de salario real, por aumento de las jubilaciones, pensiones y el salario mínimo nacional, por una reforma de la seguridad social integral, solidaria y digna”, se concluye en el texto.

Los servicios afectados por el paro.