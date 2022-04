Paganini indicó que informe de Ursea marca un nuevo incremento de combustibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Industria Omar Paganini dijo este miércoles que de acuerdo al informe de Ursea de abril, los combustibles deberían subir a partir de mayo. La definición se tomará por estas horas y aunque no adelantó cuál será, dijo que el informe técnico marca que la nafta debería subir $3 y el gasoil $10 por litro.

En diálogo con Primera Mañana (Radio El Espectador), aseguró que la definición se tomará "probablemente mañana o pasado" cuando se reúna el "equipo económico ampliado" para discutir este asunto.

Consultado si sería lógico subir el precio de los combustibles en un marco de combate a la inflación en un contexto de guerra, respondió: "Como siempre, cuando uno decide estar por abajo del precio que debería cobrar está teniendo que destinar recursos a esa diferencia de costos".



"Todos los meses hacemos esta evaluación. Nunca acompañamos el aumento que debería haber sido desde hace bastantes meses ya. Es más, el año pasado hubo una época en la que estuvo congelado. Y todos los meses hacemos la misma evaluación, podemos no subir y si los números dan trataremos de no subir y si no dan, como no dieron meses pasados, tuvimos que hacer un pequeño ajuste. Esta decisión va en misma línea que tratar de contener la inflación, pero cuando uno tiene costos importantísimos que se le suben, no puede ser irresponsable y decir 'hago de cuenta que esto no pasa', y después tenemos un problema enorme en la caja de Ancap o el Estado, que al fin se financia con déficit, que también genera inflación", agregó.

El ministro adelantó que cuenta con la información "preliminar" desde Ursea que indica que el Precio de Paridad de Importación (PPI) "va a estar por arriba de los precios actuales de los combustibles". Y luego puntualizó: "Habría una distancia de unos $3 (por litro) para la gasolina y bastante más, como $10, para el gasoil".

De todos modos, el ministro indicó que esta diferencia es "menos" que el mes pasado porque el valor del petróleo en promedio del mes al cierre del 25 de cada mes "está inferior a lo que fue el promedio del mes pasado", que lo ubicó en US$ 107.



Si bien planteó que el valor del crudo es inferior al mes anterior "todavía está bastante por encima del precio al que corresponde a los precios vigentes".



Respecto al precio del dólar, Paganini planteó que "también mejoró" en este mes, lo que indicó, "ambas cosas acercan la distancia, pero todavía está para subir".



El secretario de Estado recordó que mes a mes desde la aplicación de la LUC, se toma en cuenta el informe que elabora la Ursea con "la situación de Ancap".

"Si uno toma la decisión de no acompañar los aumentos, las finanzas de Ancap sufren, y uno tiene que ver hasta qué punto es viable", dijo en referencia al concepto de espalda financiera, que se ha manejado en los últimos meses por parte del gobierno para no trasladar la totalidad de los ajustes previstos de acuerdo al informe de Ursea.



Sobre la espalda financiera de Ancap, dijo que "por no acompañar la subida del petróleo como se debería haber acompañado", la empresa pública "tuvo que destinar recursos de su caja para ir 'subsidiando' el nuevo aumento y esto es lo que ahora estamos revisando bien, para ver qué se puede hacer este mes".