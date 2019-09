Pablo da Silveira: “A la izquierda le queda aprender a perder”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-En su cuenta de Twitter acusó al Frente Amplio de aplicar una estrategia “leninista” para criticar a los blancos. ¿Observa una ofensiva mayor sobre la candidatura del Partido Nacional?



-Sí, observamos una ofensiva muy coordinada que incluye a unos cuantos, además del uso de la página web de Presidencia con móviles que a esta altura son político electorales. Uno de ellos fue Álvaro García diciendo que la creación de una unidad orientada a mejorar la eficiencia de la gestión estatal significa crear algo que ya existe, lo cual es falso. Nosotros no andamos buscando conspiraciones, no somos paranoicos, pero vemos una estrategia organizada que incluso la avalan versiones de prensa. Lo que yo quiero decir es que vamos a responder cada ataque y discutir con quien sea, y con los técnicos que quieran, cada propuesta del Partido Nacional.

-García dice que ya existe la agencia. Usted dice que eso es mentira. En definitiva termina en una discusión dialéctica donde de ambos lados se acusan de mentir.



-No. Nosotros tenemos un programa enormemente elaborado. Muy consistente donde decimos lo que vamos a hacer y no hay ningún motivo para que nadie dude de nuestras promesas porque no hemos incumplido promesas. Los que sí incumplieron promesas son los dirigentes del oficialismo: incumplieron el 6% (de presupuesto) para la educación, el 1% para ciencia y tecnología, incumplieron todos los objetivos de déficit fiscal, e inflación fijados. Sus ataques buscan disimular la enorme distancia que hay entre las fortalezas programáticas y la debilidad programática del Frente.

-A qué atribuye que hoy el Frente Amplio sigue siendo el partido con más adhesiones?



-El punto es cómo viene cayendo en intención de voto el Frente. Tampoco es un fenómeno raro. El desgaste en el ejercicio del gobierno es muy normal en democracia. Una de las fortalezas es que al facilitar la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno permite que el que se desgastó salga y que venga uno que está más fresco y con las ideas más claras. Eso implica aceptar que son las reglas de juego. La izquierda ha aprendido mucho. Aprendió a ganar, a ejercer el gobierno. La lección que le queda pendiente es aprender a perder el gobierno.

-En su análisis, ¿visualiza algún riesgo de eso, si ganan los blancos?



-No, pero el nerviosismo que se percibe y la virulencia de algunas estrategias de campaña tienen que ver con el desacomodo que genera que van camino a perder.



-Lacalle dijo que visualiza que el país empezó a cambiar. ¿Dónde ve esos cambios?



-Empezó a cambiar de voluntad de quien debe ejercer el gobierno. Tenemos que transitar este período sin perder la calma y sin recurrir a recursos como partidizar la página de Presidencia.



-Es algo que los gobiernos de las intendencias también hacen en algunos casos.



-Dos borrachos no hacen un sobrio. Hablo de lo que está pasando ahora. Creo que es malo para el gobierno sindical que la dirigencia del Pit-Cnt se partidice.



-Desde la izquierda señalan que las cámaras empresariales están alineadas a los intereses de la oposición.



-No queremos que ni los sindicatos ni las cámaras gobiernen este país, ni gobiernen un pedazo del Estado, ni decidan elecciones.