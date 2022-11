Orsi quiere conectar con lado conservador, que "todos llevamos un poquito adentro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, participó este domingo de la mateada organizada en el Parque Rodó por el Movimiento de Participación Popular (MPP). En su discurso habló de las cosas que, a su entender, debería hacer el Frente Amplio para volver al gobierno nacional, partiendo de la búsqueda de aquellos que no acompañaron con su voto en las pasadas elecciones. "Para llegar a conectar con aquel que tiene las tradiciones, aquel conservadurismo que también reconozcamos que todos llevamos un poquito adentro", apuntó.

A pesar de recalcar que no está "en campaña electoral", Orsi reconoció que "la simpatía de la gente (...) no se construye en un período de campaña de un año, se construye a lo largo de todos los días" y dio lineamiento de su objetivo de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Para Orsi, el Frente Amplio debe hacer una autoevaluación y pensar "qué es lo que hay que hacer" para volver a ser gobierno. "Para mantener un lenguaje y un intercambio con esa gente que no nos acompaña o que dejó de acompañarnos lo primero es hacer silencio y escuchar. El buen lenguaje, la buena comunicación empieza por callarnos y escuchar", remarcó en su discurso.



El intendente instó a evitar la confrontación: "A veces tenemos la costumbre de que, como tenemos la verdad en un puño, vamos y le zampamos lo que para nosotros tiene que ser la verdad; y de repente capaz que sí que tenemos razón, pero aquel que no te acompañó, que te dejó de acompañar, difícil que vuelva a hacerlo si lo primero que le decís es ‘jodete, por qué lo votaste’".

"Capaz que lo que hacemos, o solemos hacer, es hablar de todo lo que hicimos y las buenas cosas que pasaron... Y son reales, y son contundentes, ¿pero saben qué? Los tiempos que corren hacen que nuestra gente, hacen que la ciudadanía, mire para adelante y diga ‘ahora cómo sigue’, y capaz que nos quedamos sin respuesta", disparó Orsi en su reflexión autocrítica.



"Lo otro que debemos hacer, me parece, es ser profundamente frenteamplistas", recalcó el intendente en tercer lugar, y detalló a qué hace referencia con ese adjetivo.



"El ser frenteamplista significa tener esa actitud que de repente le permite a Lula (da Silva) llegar a triunfar cuando fuimos el otro día y el primero que se acerca fue (Gerardo) Alckim; cuando aparecieron otros compañeros y compañeras de otros partidos nos dimos cuenta de la dimensión de lo que se tuvo que armar para voltear al fascismo en Brasil", disparó.

"Yo no digo que sea la realidad actual en el Uruguay, yo no digo que acá estemos pasando lo mismo, pero no nos olvidemos que el concepto de frenteamplismo es siempre buscar una vuelta más para llegar a conectar con aquel que tiene las tradiciones, aquel conservadurismo que también reconozcamos que todos llevamos un poquito adentro", agregó.



Así, para Orsi, el Frente Amplio podría "estar hablando de cómo se equivoca este gobierno" y de sus diferencias; "ahora bien, concentrémonos también en lo que debemos construir de futuro, acá no nos podemos dejar arrebatar la bandera de la libertad, debemos levantar esa bandera junto con la otra que es la más importante hoy, que es la bandera de la esperanza", sentenció.