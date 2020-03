La OPP frena acuerdo de licencia especial en la construcción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sindicato de la construcción (Sunca), la Cámara de la Construcción (CCU) y la Asociación de Promotores Privados de la Construcción habían alcanzado un preacuerdo para que 45.000 trabajadores del sector salieran de licencia especial desde el próximo 23 de marzo para prevenir el coronavirus.

Sin embargo, la solución alcanzada, que implicaba un alto costo para el Estado, no fue homologada, principalmente por la negativa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dijeron a El País fuentes del sector.



El presidente de la CCU, Diego O’Neill dijo a El País que no descarta llegar a un acuerdo en los próximos días.



No obstante, O’Neill dijo que “difícilmente se puedan detener las tareas” en el sector el próximo lunes (como preveía el preacuerdo) y que hasta el momento continúa la actividad “con normalidad”.

La parada de las obras iba a durar 10 días, a los que luego se agregaría el feriado de la Semana Santa. Los trabajadores percibirían una partida salarial extra de unos $ 16.500.



El costo del acuerdo se pagaría de la siguiente forma: un 40% quedaba a cargo de las empresas, un 20% como adelanto de la licencia anual y otro 40% por parte del BPS.

En principio, el acuerdo recibió el visto bueno del equipo técnico y político del Ministerio de Trabajo. Cuando llegó a la OPP para su homologación, los técnicos de la repartición evaluaron que el gasto se le estaba exigiendo al Estado era muy elevado, sumado al freno a la actividad que suponía y el preacuerdo cayó, según indicaron fuentes de la negociación. O’Neill dijo que también hay falta de acuerdo sobre cuándo detener las actividades.



Los empresarios y la representación sindical resolvieron seguir negociando de manera bilateral informando de los avances al Ministerio de Trabajo. Hoy volverán a reunirse.