"En ninguna instancia de mi actividad indiqué poseer un título que no tenía", dijo Villar

Este lunes El Observador informó que Graciela Villar, la ex presidenta de la Junta Departamental de Montevideo que el viernes pasado fue anunciada por el candidato del Frente Amplio Daniel Martínez como su compañera de fórmula para las elecciones de octubre, sostuvo que tenía un título que no posee.

Villar se presentaba en Twitter como “psicóloga social”. Ahora, en cambio, figura en su biografía que tiene “formación en socioanálisis (Taigo)”.



En julio de 2017, cuando Villar asumió como presidenta de la Junta Departamental de la capital, en el sitio web del legislativo departamental también se estableció que su “profesión” era “psicóloga social”.



El Observador detalló que un allegado a Villar dijo que la candidata a vicepresidenta posee un título de “socioanalista”, de nivel técnico y no universitario. Villar, agregó el medio, cursó esta carrera en los años 90 en una ONG que aparece registrada en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) como “Taller de Análisis Institucional y Grupos Operativo (Taigo)”.



Para tener este título Villar concurrió a clases cuatro años y preparó un trabajo final de carrera.

El comunicado completo de Villar

"A través de este comunicado quiero aclarar que en ninguna instancia de mi actividad, tanto pública como privada, indiqué poseer un título

que no tenía.



Mi formación técnica fueron 4 años de estudios, debidamente certificados, en el instituto TAIGO registrado en el MEC.

No tengo título universitario ni nunca dije haberlo tenido.



La modificación de mi perfil en redes sociales fue, justamente, para evitar este tipo de especulaciones.



Como muchas uruguayas y uruguayos me hubiera gustado avanzar más a nivel curricular, pero las circunstancias políticas de mí vida durante la dictadura cívico militar lamentablemente me lo impidieron. En 1973 siendo militante política participé como estudiante en la resistencia a la escalada autoritaria. Un año después, en 1974, a los 17 años fui detenida por las Fuerzas Conjuntas en la manifestación relámpago al año del asesinato de Walter Medina que era compañero del Liceo Nº 17. Mi vida entre los 16 y 19 años estuvo marcada por la persecución, el secuestro y todo tipo de violencias que no es necesario explicitar. Después de un segundo secuestro, con mi hija de un año y mi esposo, ante el riesgo a la vida de mí familia nos vimos obligados a abandonar el País. Me exilié en Argentina donde tuve que seguir viviendo en la clandestinidad en el marco del Plan Cóndor.



Con la apertura democrática habían pasado muchas cosas, no perdí mi interés por la formación, mi vocación y la superación personal. Por eso, opté por la formación técnica mencionada que me permitió volcar dicho conocimiento a mí opción por lo social. A lo largo de mí vida me he formado permanentemente, nunca lo dejé de hacer.



Por último, este comunicado no pretende responder al tono electoral de algunas consideraciones ya vertidas en redes y otros ámbitos sino como señalé, al derecho a la verdad. Soy una analista institucional formada en el taller de análisis institucional y grupo operacional (TAIGO). Mi formación está debidamente documentada y mi conciencia tranquila".