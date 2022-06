Nin Novoa: "La paranoia de la derecha hizo que vieran espías y cosas raras adentro del avión"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rodolfo Nin Novoa, exvicepresidente y excanciller durante el último gobierno de Tabaré Vázquez, aseguró que la preocupación en torno al avión venezolano de Emtrasur se generó por la "paranoia de la derecha" luego de que se constatara que a bordo viajaban venezolanos e iraníes. El FBI informó a la Justicia argentina que al menos un tripulante integra la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, considerada terrorista por Estados Unidos.

"La información que yo tengo es que este avión venía con asientos para las fábricas Volkswagen de Argentina porque hay una gran dificultad para las importaciones en el mundo entero, y como era iraní, y como venían venezolanos, ya la paranoia de la derecha hizo que vieran espías y cosas raras adentro del avión", lanzó en las últimas horas Nin Novoa en rueda de prensa en el marco de la presentación de un sello postal en homenaje al expresidente Vázquez.



El ministro Javier García informó ayer en el Parlamento que la tripulación pretendía quedarse un día en Uruguay, cuando lo acordado en un principio eran tres horas. Finalmente, se le fue denegado el ingreso a Uruguay en la tarde del 8 de junio en pleno vuelo tras un intercambio con la torre de control de Carrasco.

“Lo más significativo —dijo el ministro García en rueda de prensa— es que la solicitud se basaba en la necesidad del descanso de la tripulación. ¿Por qué digo llamativo? Porque este avión estuvo dos días en Buenos Aires y la tripulación en un hotel, y el viaje, como ustedes saben de Buenos Aires a Montevideo es de 30 minutos”.



Nin Novoa también apuntó ayer contra principales figuras del gobierno de Luis Lacalle Pou, que no nombró personalmente. "Lo que me llama la atención es que hay algunos ministros, que no sé si tienen un gran complejo de inferioridad respecto al gobierno anterior, que lo único que muchas de las cosas que hacen y dicen se refieren a compararse con los gobiernos anteriores. ¿Será porque no tienen nada para mostrar ellos tal vez, y entonces lo que hacen es criticar lo que se hizo antes?", dijo en declaraciones consignadas por 970 Noticias (Radio Universal).



"No le doy consejos a nadie, pero hay que mirar para adelante; el país está para el futuro, no hurgando en el pasado a ver si el café estaba vencido o se gastaron $2 en un viático", lanzó el exjerarca de gobierno, quien valoró que con esos asuntos se "desvía la atención de los problemas de fondo que tiene Uruguay".