Nin Novoa anunció que Talvi tendrá oficina en la Cancillería para seguir la transición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El canciller Rodolfo Nin Novoa recibió esta mañana en el Palacio Santos al futuro ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Talvi, a la designada subsecretaria Carolina Ache Batlle y al también designado director general de Secretaría, Diego Escuder y anunció que tendrán una oficina en Cancillería para avanzar en la transición.

"Siento una gran satisfacción y hasta una emoción por este acto cargado de republicanismo", dijo Nin Novoa al iniciar la conferencia de prensa. "Para nosotros que creemos que los gobiernos pasan pero el Estado queda, recibir al nuevo ministro de Relaciones Exteriores en esta casa es un gran privilegio porque a mí me recibieron igual y —ademas de decir qué rápido pasaron estos 5 años— uno llega a este momento con esa impronta republicana que embarga a todos los uruguayos", agregó.

Nin Novoa dijo que par él "es un gran gusto ayudar al próximo gobierno electo y al próximo ministro de Relaciones Exteriores". Por eso le entregó "toda la información que consideramos importante sin perjuicio que estamos abiertos a toda la que él requiera". "Tiene bastante trabajo, varias carpetas con una radiografía del ministerio y las tareas. Va a haber una gran continuidad de gestiones y reuniones y acciones que el gobierno electo va a seguir asumiendo", dijo Nin Novoa, quien anunció que "es tambien muy importante, que igual que hicieron conmigo, él va a tener un despacho para trabajar durante la transición". El Canciller dijo que este gesto lo hace "con mucho convencimiento de que esto es lo que hay que hacer y esta toda la información para que el equipo pueda hacer un gran desempeño que no dudo que va a ser así".

A su turno, Talvi dijo que lo recibieron "con gran amabilidad" y que no solo tuvo la reunión con Nin Novoa sino que lo llevó a recorrer las oficinas y le dejó "deberes para todo el verano".



"Destaco este momento en un continente que está viviendo convulsiones muy fuertes incluso en países que no imaginábamos que podrían ocurrir. El ejemplo que dieron (Tabaré) Vázquez y (Luis) Lacalle en Buenos Aires (al ir juntos a la asunción de Alberto Fernández) a mí me conmueve y conmueve al mundo. Esto es en una versión mas pequeña exactamente lo mismo", dijo Talvi. E insistió: "Estamos dando un ejemplo de que nosotros somos un país institucional, republicano, previsible, creíble y que, por ende, al que la gente puede venir a invertir, a vivir a trabajar y pueden cambiar los gobiernos pero las reglas de juego cambian con mayor lentitud".



Talvi culminó diciendo que "hay empresas que están dispuestas a invertir por 30 años lo que quiere decir que van a tener que lidiar con seis gobiernos y eso es un testimonio de lo que yo creo que es el diferencial enorme que tiene Uruguay frente a un continente convulsionado; nosotros somos un país estable".