Mutualistas reclaman que afiliados a Casa de Galicia tengan "libertad de elección" de a dónde ir

Carlos Cardoso, representante de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Conaiamc), - que nuclea a todas las mutualistas menos Casmu -, señaló que las mutualistas con más afiliados buscan captar a los usuarios de Casa de Galicia, que cerró tras una resolución judicial y reclamó que los usuarios puedan tener "libre elección".

El País informó en su edición de este martes que las mutualistas que tengan más de 100.000 afiliados no podrán recibirlos. Esa limitante deja por fuera a las más grandes como Asociación Española y Médica Uruguaya.

Consultado este martes en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo) que se deje a libre elección del usuario a qué mutualista quiere ser redirigido, respondió: "Parece ser el mecanismo que hace participar al afiliado de elegir su destino, y genera las obligaciones en las instituciones que elige en cuanto al destino de los funcionarios". La mutualista tiene 45.262 afiliados y, de estos, 40.964 lo están como parte del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

"El sistema es de competencia, y por lo tanto, la base es la libre elección del afiliado", puntualizó Cardoso, que luego enfatizó: "Una persona no puede estar en una institución que no quiere estar, por la razón que sea. Estamos hablando de salud, la confianza es una cuestión clave", sostuvo.



Respecto a si se podría generar una competencia desmedida de las mutualistas por captar esos afiliados, señaló: "Poder siempre se puede generar porque el sistema es de competencia", aunque aclaró: "También es cierto que sería una situación puntual en meses (enero y febrero) que no hay movilidad regulada, ya que toda la movilidad es de marzo a diciembre".



De unos 1.97 millones de afiliados al Fonasa, "no parece ser" que los 40.000 usuarios de Casa de Galicia generen un "cambio abrupto en ninguna institución", dijo Cardoso. De todos modos, recordó que este año el movimiento de clientes de una mutualista a otra institución de salud se ubicó en unos 28.000, una cifra "menor" que años anteriores.



En el marco del Fonasa, tanto "los activos como pasivos tienen derecho a la libre elección. Esa es la norma por ley en Uruguay, y que se aplica a través de aspectos de la movilidad regulada y sus excepciones, como esta", indicó.



Cardoso recordó que Casa de Galicia cuenta con sucursales en el noreste de Montevideo, Las Piedras y Ciudad de la Costa. Si bien el Centro Uruguayo de Asistencia Médica (Cudam) y Universal son los dos prestadores de salud que podrían absorber podrían captar afiliados "por la zona" en que se encuentran los centros de salud en Montevideo, los usuarios de Las Piedras "podrían ser absorbidos por Crami, por ejemplo", mientras que en la Ciudad de la Costa están "prácticamente todas" las mutualistas, dijo el dirigente de la salud.