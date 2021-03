Mujica sobre la vacunas: “El tiempo que se demoró es jodido”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica volvió a opinar sobre la estrategia del gobierno para combatir el coronaviurs. En una entrevista a Montevideo Portal, el exmandatario dijo que el gobierno "se durmió" con compra de dosis de vacunas para combatir la enfermedad.



Para Mujica, el comienzo de la pandemia en el país fue positivo porque el gobierno “tuvo suerte porque somos pocos”. “Como nos fue bien nos creímos la película de que éramos "los muchachitos". El gobierno bajó la guardia y nosotros como pueblo también nos descuidamos y cuando quisimos acordar teníamos a la bruja en la puerta por exceso de confianza”, dijo.



“En una de las pocas cosas que un chico tiene ventaja es que si conseguís la vacuna rápido tapas el agujero. (...) Nos reprocharon a nosotros tinte ideológico. Está bien que le tengan bronca a (Vladimir) Putin, pero, ¿qué tiene que ver la vacuna con Putin?. Al final tuvieron que mascar con los chinos”, agregó.



“El tiempo que se demoró es jodido, se podía haber tenido en menos tiempo. Estuvo la oferta del embajador, del presidente argentino (Alberto Fernández) y el Casmu. El Casmu había arreglado ya, a mí me contaron que la directiva tenía el preacuerdo firmado por 1 millón y medio de vacunas y no le dieron aire. Fue por razones ideológicas o que le tienen bronca. Me da la impresión de que teniendo la posta en la mano dejarla escapar así no tiene explicación y tengo que encontrar una explicación. El gobierno la chamboneó al final, después relajamos a Argentina por el relato de la llegada de las vacunas y nosotros mandamos a un avión a buscar heladeras. Hicimos pamento con las heladeras y no sé todavía si las vamos a usar a las heladeras”, dijo



Mujica opinó sobre las medidas económicas aplicadas por el Ejecutivo para combatir la crisis generada por la pandemia. “En un momento de crisis a los que tienen ingresos altos hay que pedirles que colaboren con los que están jodidos. No como política general, como política coyuntural. Hicieron un amaguesito como para la tribuna. Dos meses a los salarios más o menos buenos (en el sector público). Tendríamos que haber puesto un año. No digo el capital, sino a los ingresos“, concluyó.