Mujica: ayuda para cuentapropistas e informales es "totalmente insuficiente"

El expresidente José Mujica señaló este lunes sobre las medidas que toma el gobierno para los más vulnerables ante la pandemia del COVID-19, los cuentapropistas y trabajadores informales: "La respuesta que se ha dado para estas 300 y pico de mil familias es absolutamente necesaria y lógica, pero el más mínimo sentido común indica que es totalmente insuficiente, Más claro, hay que poner más plata".

Mujica señaló este lunes en su columna radial en M24: "Esto no es un espectáculo de teatro. Hay mucha gente que se quedó de golpe sin trabajo, sin su trabajo habitual que le permitía más o menos cubrir sus necesidades aunque fuera humildemente todos los días", dijo, y agregó sobre la situación de estas personas: "No hay que sorprenderse porque esta economía informal existió siempre, y está registrada en cifras en el INE si se quieren mirar, y no las vio el que no quiso mirarlas", indicó.

Al respecto, Mujica señaló que en los gobiernos del Frente Amplio: "Hemos avanzado muchísimo", pero considera que "falta y es natural que falte por la naturaleza de nuestra economía".

Además, el senador y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) apuntó contra las principales ayudas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para la población más vulnerable.

Con respecto a las 300.000 canastas que brindará el Mides, señaló que "pueden andar alrededor de $ 1.000 cada una", y consideró: "Cualquiera sabe que una familia no puede vivir con una canasta de $ 1.000 a lo largo de un mes. Sencillamente. Esto rompe los ojos".

Además, se refirió al aumento de transferencias por dos meses en las tarjetas del Mides, para unas 87.000 personas. "El haber por cada hijo, alrededor de $ 800 por cada hijo. Es decir que 87.000 familias que en términos promedios tienen dos hijos, recibirían en marzo y abril $ 1.500. Convengamos que son ayudas que hay que agradecer, que hay reconocer, pero absolutamente insuficientes", reiteró el senador y líder del MPP.

En esa línea, el expresidente enfatizó que por estas dos situaciones "no nos asombremos que en nuestro pueblo por aquí y por allá organiza ollas populares para ir tirando", señaló.

Mujica consideró que estas ollas populares "son un problema" porque "van en contra de las medidas de aislamiento, y aunque mucha gente está haciendo las cosas bien, siempre la gente al salir a la calle, al buscar un plato de comida, se está exponiendo todos los días. Este es un factor más que entra en juega", dijo.

El expresidente consideró que la asistencia para estos cientos de miles "podrá cambiar si se decide agrandar mucho más la ayuda social acudiendo a los brazos más fuertes de este país", en referencia a su pedido en las últimas semanas de generar una "vaca gigantesca" conformada por aportes de sectores de grandes ingresos así como de un impuesto a todos a partir de sueldos a partir de $50.000.

Agradeció la "actitud de algunas intendencias" las cuales "están ayudando en todo lo que pueden". En tanto, consideró que "seguramente este esfuerzo va a ser largo, que nadie tiene la bola de cristal, que no existe un manual de recomendaciones con respecto a lo que va a haber que hacer, y por encima de todas las cosas, hoy insistir en la disciplina que debemos de practicar y luchar para que todos la practiquen de no exponernos a una contaminación evitable. Estamos fallando y corremos el riesgo de pagar el precio".

En esa línea, Mujica "lamentó" que haya "aumentado la gente que se expone a contagios peligrosos", en referencia al nuevo coronavirus. "Estamos subestimando a un formidable enemigo invisible, que además demuestra tener un fantástico poder de difusión y la única herramienta que por el momento tenemos es sencillamente aislarnos lo más posible los unos de los otros como medida de precaución".