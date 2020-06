Mujica: "Parece un gobierno manejado por una agencia de publicidad; es mucho más importante el ruido que el hacer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente y actual senador, José Mujica, fue muy crítico con el manejo de comunicación del nuevo gobierno y planteó: "Parecería que es un gobierno manejado por una agencia de publicidad; es mucho más importante el ruido que el hacer".

"¡Nos tienen acalambrados! ¡Acalambrados a conferencias de prensa! Conferencias para decir nada. Para decir cosas que ya dijeron y que ya sabemos", opinó Mujica en radio M24.

"Vuelvo a insistir en lo que dijo un amigo genialmente el otro día, parecería que es un gobierno manejado por una agencia de publicidad. Es mucho más importante el ruido que el hacer", agregó.

Asimismo remarcó: "Como tal, tenemos que irnos vacunando. Este es un estilo, un modo de ser que se va a mantener, y lo que interesa es el suceso propagandístico. Lo que más importa es que la gran prensa hable y la gran prensa está más que dispuesta".

"Cuánto se difundía cualquier pavada que pudiera acontecer en el tiempo en que gobernaba el Frente Amplio, son como dos caras de la misma moneda, es como si la libertad de prensa del Uruguay fuera relativa", cuestionó Mujica.



"Lo propio acontece con las informaciones policiales. ¡Ay si hubiera estado (Eduardo) Bonomi con la cantidad de boletas y las cosas que pasan!", ironizó y dijo que "ahora pasan como de costadito".



"¡Qué distinta era hasta hace poco la actitud de los grandes medios de prensa de este país! Era exactamente lo contrario", manifestó y subrayó que "tendremos una libertad de prensa, entre comillas, filtrada".

Por otra parte, recalcó: "Tengo que reconocer que hay un semanario muy reconocido y al cual no soy muy afecto, por lo menos con respecto a su línea editorial, pero tiene el honor de haber volteado ya a dos personajes porque pone alguna información que le llega y se arma la de San Quintín. No me sorprende que estas cosas pasen".