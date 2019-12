Mujica aludió a Moreira diciendo que era "burra" y "nunca entendió nada" y esto dijo Casa Grande

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El sector Casa Grande del Frente Amplio, que lidera la senadora Constanza Moreira, respondió en la tarde de este viernes a una serie de declaraciones que hizo el expresidente José Mujica al semanario Voces, donde aludió a Moreira. Esta es la segunda polémica que despertó esa entrevista, en la que el exmandatario dijo que la agenda de derechos "es una expresión de la estupidez humana" y el feminismo "es bastante inútil".

Los periodistas le señalaron a Mujica que "los otros partidos han trabajado toda la vida con militares" y que cuando esto lo dijo su pareja, la vicepresidenta Lucía Topolansky, "se armó un quilombo bárbaro", a lo que el expresidente respondió: "Se armó un quilombo bárbaro. Pero es lo que hay que hacer. Claro, no es cuestión de decirlo, pero esta es una lucha de la izquierda. Yo lo sé perfectamente; cuando la izquierda era minúscula, Rodney Arismendi atendía células adentro del Ejército Nacional. ¿Y sabés quién me lo dijo? El padre de Yessie Macchi, que era coronel jubilado, contemporáneo de Seregni. Eran tenientes y cadetes, y los venía a ver y se reunían. Cardozo también. Los socialistas también. Ahora la izquierda los putea. Es un problema de infantilismo. Tenemos un infantilismo brutal. Yo sé que hay militares golpistas hijos de puta, pero también hay militares de los otros. Los que hicieron la independencia de América eran todos milicos. ¡Qué joder! Y tenemos el caso de Chávez. Tengo amigos de mi época de preso. Milicos, milicos, bien de abajo. Jubilados. No se puede tener ese esquema. Es terrible. Vi a esta que salió ahora…", en referencia a Moreira sin nombrarla



En esa línea, los periodistas le dijeron al expresidente: "Ese es engendro tuyo. La creaste vos", a lo cual Mujica respondiö: "Decime una cosa, ¿vos no tenés que respetar la Universidad? ¿Qué te parece una catedrática de politología? Más burra que eso para hacer política, difícil de encontrar. Y la Universidad queda como el culo", aludiendo al título de Doctora en Ciencia Política que ostenta Moreira.



Allí, los periodistas señalaron. "Es verdad. Es politóloga, pero de política nada", y Mujica retrucó: "Nunca entendió nada. No sé qué mierda aprendió".

Frente a estas declaraciones, el sector que lidera Moreira publicó en la tarde de este viernes un mensaje en su cuenta de Twitter que señala: "La violencia política es imperdonable, siempre. Pero resulta perversa cuando se ejerce entre compañeros. Condenamos profundamente las declaraciones de Mujica. Expresamos nuestro total respaldo a la compañera Constanza Moreira".

La violencia poítica es imperdonable, siempre. Pero resulta perversa cuando se ejerce entre compañeros. Condenamos profundamente las declaraciones de Mujica. Expresamos nuestro total respaldo a la compañera Constanza Moreira. — Casa Grande - FA (@CasaGrande_FA) December 20, 2019

En 2014 Moreira se abrió de Mujica, su mentor, quien la llevó de la academia a la actividad política, y fundó el sector Casa Grande, que le permitió acceder el senado.



En las últimas elecciones nacionales del 27 de octubre, Moreira no obtuvó los votos suficientes para mantenerse en el Senado.



Antes, en las elecciones de 2009 ingresó al Senado por el Espacio 609, sector que lidera aún el expresidente.