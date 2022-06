Ministerio de Defensa aportará tecnología para la búsqueda de desaparecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Institución de Derechos Humanos solicitó el lunes la autorización del Ministerio de Defensa para que una empresa argentina, que trabaja con una tecnología de fotografía láser llamada LiDAR (del inglés Light Detection and Ranging), fuera contratada para sobrevolar el territorio uruguayo y utilizar su tecnología en la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura (1973-1985). Esta empresa ya había contribuido en esta búsqueda en Argentina y había sido exitosa en los hallazgos.

El ministro Javier García aprobó la idea del uso de la tecnología para la búsqueda, pero rechazó que se contratara una empresa del exterior por razones de seguridad y de defensa. “Una empresa extranjera no puede tener un mapeo de algunas de nuestras unidades militares”, puntualizó García en conversación con El País.



Es por esto que les ofreció que fuera la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) la que se encargara de aplicar la tecnología, dado que ya era utilizada en convenios con la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) y con empresas privadas.



García puso a disposición los drones del ministerio que tienen esta función y, en caso de que no resulte útil, se podrán emplear las avionetas en donde se puede montar la tecnología.



“El sistema es como una ecografía, emiten rayos y hacen un mapa a través de ellos”, explicó el jerarca, y añadió que “no es muy novedoso”. Funciona como un geolocalizador láser que identifica movimientos de tierra o marcas por excavaciones o modificaciones en el terreno, lo cual no se logra ver a simple vista.

La cartera aportaría la plataforma aérea, pero si se necesita contratar a algún especialista o analista, esto correría por cuenta del Inddhh, “que tiene los recursos y el presupuesto para eso”, dijo García.



En tanto, Wilder Tayler, del Inddhh, se reunirá mañana con el comandante de la FAU para discutir de qué manera se llevaría a cabo la tarea y qué recursos humanos implicaría. “Nosotros vamos a ayudar, como lo venimos haciendo en estos dos años, en todo lo que aporte a la paz y a la unidad”, aseguró el ministro de Defensa, y agregó que su cartera ha “aportado la información que se ha solicitado” para que se respeten los derechos humanos.

Reunión con diputados

Los dos diputados del Frente Amplio que pertenecen a la Comisión de Defensa de la Cámara baja, Carlos Rodríguez y Micaela Melgar, se reunieron ayer miércoles con García para hacerle el mismo planteo que el Inddhh.



“No podemos trancarnos en la búsqueda de la verdad y la justicia”, dijo Melgar a El País.



Opinó que la reunión fue “muy fructífera” y con una “buena repuesta” por parte del ministro.



Además del uso de la tecnología, los diputados le comunicaron a García que, desde su figura, es importante que promueva que se brinde la información para la búsqueda y que se facilite el acceso a archivos.

Por otro lado, desde la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, manifestaron que “si hay una tecnología más avanzada” para la búsqueda de desaparecidos, les parece correcto implementarla porque “hasta ahora no se ha hecho nada innovador”. Esta búsqueda -afirmaron- tiene que ver con “la propia democracia”.