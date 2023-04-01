Ministerio de Defensa busca acelerar cooperación de Estados Unidos al Ejército Nacional

Pasaron 25 años desde la última vez que un ministro de Defensa uruguayo visitó el Pentágono hasta que Javier García, actual titular de la secretaría de Estado, se reunió allí con diversas autoridades norteamericanas.

Además de lo simbólico de una recepción en uno de los lugares claves del gobierno de Estados Unidos, los encuentros buscaron retomar de forma práctica la cooperación entre ambos países. Y acelerar, según relató García a El País, el nivel de intercambio entre las fuerzas armadas.

El ministro de Defensa fue recibido en el Pentágono por Dan Erikson, subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental. También compartió un encuentro con Colin Kahl, subsecretario de Defensa para Políticas de los Estados Unidos.

Además, participó de una reunión de trabajo en la Casa Blanca con Juan González, asesor especial para el Hemisferio Occidental del presidente Joe Biden. Y en otra con Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, que se realizó en el Departamento de Estado.

García resaltó que con estos encuentros se recuperó un nivel de diálogo fluido con Estados Unidos, que, según dijo el ministro, “decidió prestar atención y atender a la región, cambiando su política”.

En este sentido, el jerarca destacó que se acordó retomar la cooperación, lo que incluye el apoyo económico y logístico para materiales destinados a una modernización de las Fuerzas Armadas uruguayas. Se plantearon acuerdos puntuales que habían sido postergados (ver aparte) y otros en los que se trabajará con el objetivo de que se concreten en el corto plazo.

García informó que se tratará de una “inversión para reequipar” las distintas fuerzas armadas, aunque prefirió no dar mayores detalles por estar en etapas de diálogo aún.

Luego de esta serie de instancias con las autoridades norteamericanas el balance para García es “sumamente positivo”. En este sentido, el ministro de Defensa remarcó que es “muy importante” el “cambio de política” que hizo Estados Unidos en relación a la región. Y afirmó que encuentran en Uruguay un país “con instituciones democráticas sólidas”, algo que es valorado por la administración que encabeza Biden como una “enorme fortaleza”.

Por último, el titular de Defensa aseguró que más allá de la diferencia de escalas ambos países coinciden en los desafíos a enfrentar como son el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos.

Y para ello, sostuvo, es necesario “ser consistentes y abordar la problemática en conjunto”.