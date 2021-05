Mieres sobre paro general: "No es una medida proporcional a la situación que vive el país"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, señaló en diálogo con El País que no comparte "para nada" la plataforma de reclamos del paro nacional de 24 horas convocado por el Pit-Cnt para el próximo 17 de junio.

"La plataforma me parece que es genérica y de contenido muy político con respecto a la orientación del gobierno", señaló Mieres. Consideró que esta medida no es "proporcional a la situación que vive el país, y no es el mejor momento tampoco".

El secretario de Estado también aseguró que la medida "no está en línea con lo que han sido las posiciones que el gobierno ha adoptado, las medidas que se han tomado y la actitud de diálogo y de intercambio con el movimiento sindical".

No obstante, el ministro destacó que la convocatoria está "dentro de los derechos de los trabajadores de realizar las medidas de protesta que le parezca pertinentes, siempre que estén dentro del marco jurídico es parte del juego democrático".

Consultado sobre qué tipo de díalogo existe entre la cartera y la central sindical, aseguró que es "normal", así como "fluido y permanente", tanto a nivel "formal como informal".

"Hay línea directa con el Pit-Cnt que se ha mantenido durante todo este tiempo, como también con las cámaras empresariales", subrayó.

La convocatoria del Pit-Cnt señala que el paro se convoca “contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José separados del cargo”.