Michelini contó que estaba preocupado porque miles de jóvenes salieran a protestar contra la LUC

Rafael Michelini, integrante de la Comisión Pro Referéndum que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), dijo que "el aluvión de firmas" que se registró en los últimos días "es inmenso". Tanto así, indicó, que en la noche del domingo faltaban 40.000 rúbricas para llegar al total necesario y ahora ese número se redujo aproximadamente a 15.000.

"No nos faltan 40.000, nos faltan muchísimas menos, ni siquiera la mitad. Estamos ahí. Hay que hacer un esfuerzo hoy y mañana hasta las 14:00 para recibir por lo menos unas 15.000 firmas más. Ahí nos quedaríamos tranquilos", expresó Michelini en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).



De todas maneras, el dirigente aclaró que "es difícil" dar "números fijos y concretos", debido a que las cifras van variando minuto a minuto. Un ejemplo de esto, indicó, fue Canelones que en la noche del domingo, cuando el Pit-Cnt anunció que faltaban 40.000, "no había hecho entrega de sus firmas y tenía 13.000".



"Aspiramos a llegar, no arañando sino superando esa cifra mágica de 700.000 firmas", expresó. Llegar a este número, explicó, logra "muchas cosas".



La primera, dijo, es ir "contra el atropello de poner más de 40 leyes en una sola ley". "Digo atropello porque esto podía después convertirse en algo habitual en la sociedad uruguaya. Mañana gana el Frente Amplio y dice 'también vamos a ir por este camino', en vez de que el Parlamento trabaje ley a ley".



"En ese primer aspecto, presentar las firmas es un logro inmenso porque cualquier otro gobierno nunca más va a usar ese mecanismo. Porque si en pandemia, en seis meses se juntaron las firmas, cuando no sea en pandemia ya se van a preparar las papeletas. De un lado y del otro", dijo.

El segundo elemento, expresó Michelini, fue que toda la protesta en contra de la ley se realizó en forma pacífica, "a la uruguaya". "Yo estaba muy preocupado de que mañana se juntaran 5.000, 6.000, 10.000 muchachos y muchachas, angustiados por la situación, y acá se armara un lío tremendo como en otros países latinoamericanos", expresó. "El año pasado reprimieron más de siete casos en el interior con perdigones. Eran reuniones de muchachos", ejemplificó.



"Las cosas estallan cuando hay angustias económicas muy fuertes. La pandemia golpeó. Hay que ir a ver los barrios más complicados y más difíciles que habían logrado por los últimos 15 años salir un poquito de la pobreza y ahora están en una situación...", consideró.



Las firmas recogidas durante los últimos meses se juntarán mañana jueves en el local del Pit-Cnt y el viernes 9 se elevarán a la Corte Electoral. Para lograr llevar los 135 artículos de la LUC a referéndum, se debe llegar al menos a 700.000.