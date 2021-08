Mattos reitera invitación a Bill Gates "para que conozca el sistema productivo uruguayo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Primero como presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y ahora como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos adelantó que emitirá nuevamente una invitación para que el reconocido empresario y filántropo estadounidense, Bill Gates, venga a Uruguay a conocer el sistema productivo uruguayo.

La invitación surgió en un comienzo luego de que el fundador de Microsoft indicara que "todos los países ricos deberían pasar a la carne 100% sintética" como una medida para combatir el cambio climático, una afirmación que despertó la molestia en varios actores políticos, entre ellos el ahora ex ministro Carlos María Uriarte.



"A Bill Gates lo vamos a invitar y vamos a cursar una nota en breve como ya lo había anunciado en mi condición de presidente de INAC y ahora como ministro, para que conozca el sistema productivo uruguayo y que nos ponga en la misma bolsa de que los productores de carne destruimos el ambiente", indicó Mattos este lunes en diálogo con Punto de Encuentro (970 Universal).



"Él tiene todo el derecho a desarrollar su negocio, que lo llame con el nombre que quiera, pero que no llame carne a algo que no es", agregó el ministro al programa radial.



De forma similar se pronunció en febrero durante su paso por la presidencia del Inac. En esa oportunidad, Mattos había adelantado que se defenderían de los "ataques infundados".



"Reclamaremos el derecho de respetar las denominaciones, rechazando cualquier intento de apropiación genérica con el ardid del falso beneficio", había indicado.



Por su parte, Gates considera que la amenaza del calentamiento global dejará cada año "un número de muertos incluso mayor al que hubo en esta pandemia" del coronavirus.



Los consumidores "pueden acostumbrarse a la diferencia de sabor, y el reclamo que harán es que sepa aún mejor con el tiempo", dijo.