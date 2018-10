Martínez coincidió con Topolansky y opinó que Sendic debe "correrse para un costado"

El precandidato e intendente de Montevideo Daniel Martínez se refirió al caso del exvicepresidente Raúl Sendic y consideró que “hubo errores” y “la ética es un tema innegociable”.



Aseguró que le merecen “respeto” las firmas entregadas para inhabilitar a Sendic. “Creo que me sumo a lo que decía Lucía (Topolansky), ella estaba convencida de que Sendic tenía que tener un gesto de grandeza y correrse para un costado”, afirmó.



“Una comisión de ética del FA hizo renunciar a un vicepresidente quizás por migajas de lo que se considera en otra parte del mundo”, afirmó. A lo que agregó: “Ojalá muchos países hubieran hecho eso. No dudo, la ética es un tema innegociable, no es un problema de cantidad. Cuando me decían por tan poca plata, yo decía para los uruguayos por suerte hay cosas que no son negociables”.



El precandidato admitió que “en la seguridad hay problemas” y “hay que trabajar menos compartimentado” para lograr mejores resultados. En tanto, destacó la estabilidad macroeconómica de Uruguay.

En la tarde de este viernes también se pronunció al respecto la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. "En el lugar de Sendic me dedicaba cinco años a recibirme de médico", expresó.



Mientras que el presidente del partido, Javier Miranda, aseguró que al contrario de lo dicho por el diputado Saúl Aristimuño -integrante de la lista 711- no está "en campaña" para evitar que Sendic sea candidato al Senado.