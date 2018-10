María Julia Muñoz: "En el lugar de Sendic, me dedicaba cinco años a recibirme de médico”

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, fue consultada este viernes sobre las 1.500 firmas que entregó un grupo de frenteamplistas al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, para que el Plenario inhabilite la candidatura de Raúl Sendic al Senado.



"No voy a opinar de las firmas pero sí creo que en el lugar de Sendic me dedicaba cinco años a recibirme de médico", expresó. "Empezaron sus problemas casi que con el título así que me parecería lo mejor que estudiara, que tenga un título y que después viera", añadió la ministra en declaraciones recogidas por Radio Monte Carlo.

Con respecto a las firmas expresó que 1.500 "son pocas" si se tiene en cuenta que se esperan "un millón de votos".



Por otra parte, esta tarde se reunió la Mesa Política del Frente Amplio para tratar los cambios parlamentarios que tuvieron lugar esta semana. Tras el encuentro, el presidente del partido, Javier Miranda, habló sobre el exvicepresidente.

Miranda negó estar "en campaña" para que el partido sancione a Sendic como había denunciado el diputado de la lista 711, Saúl Aristimuño. "Lamentablemente hay una campaña por el presidente del Frente, en soledad. Nos preocupa la soledad, porque no ha logrado consolidar un equipo que lo respalde", aseguró el diputado.



El presidente del FA por su parte expresó que: "No estoy en campaña (para sancionar a Sendic)", y añadió que no daría más declaraciones a la prensa al respecto.



Sin embargo la Mesa Política analizó las declaraciones del diputado Aristimuño. El diputado integrante de la lista 711 Pablo González aseguró en la reunión que la opinión dada es representativa del sector, dijeron las fuentes consultadas por El País.