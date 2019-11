Martínez: "Mi forma de gobernar es diferente de la que ha sido la del Pepe y Tabaré"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo hoy en una recorrida por Fray Bentos que su forma de gobernar es diferente a la que ha tenido el expresidente José Mujica y la que tiene el actual presidente Tabaré Vázquez.

Martínez salió al cruce de su contrincante Luis Lacalle Pou quien "quiere plantear que esta todo horrible" y dijo: "Yo digo problemas ha habido y cambios va a haber. Mi personalidad, mi perfil, mi forma de gobernar es diferente de lo que ha sido la de Pepe y Tabaré y lo demostré en la intendencia. Pero con el cuco del continuismo… Estaremos continuando el gobierno más exitoso promedialmente en America Latina en los últimos 15 años, lo que pasa es que él quiere pintar todo de negro y yo lo respeto, es una estrategia, pero es una estrategia no la realidad".



Martínez ahondó en que "no hay un solo indicador del mundo y nadie que venga de afuera y conozca la región que diga" lo que plantea Lacalle Pou. "Es como una especie de crear algo que no es. Ha sido el objetivo del Partido Nacional, sobre todo en estos 15 años, decir que esta todo horrible, todo espantoso y que se cae a pedazos. La región en crisis: Argentina con un modelo económico y político muy parecido a lo que Lacalle plantea, Brasil en decrecimiento, Paraguay que era la estrellita con 3% de caída de PBI en el primer semestre , Chile un país que si ha avanzado en riqueza pero le faltó la pata lo que tuvo Uruguay que fue crecimiento económico con justicia. Todo el mundo se cae a pedazos. Y Uruguay ha seguido tranquilo creciendo redistribuyendo riqueza con crecimiento de salarios y jubilaciones", dijo Martínez.

El candidato del Frente Amplio insistió en que que "cada vez que uno se encuentra con alguien que viene del exterior al Uruguay dice: '¿Pah que pasó? Uruguay cada vez parece menos América Latina, en cuanto a su estabilidad en cuanto al crecimiento". Y relató que estuvo con un "pope de educación respetado por la izquierda y la derecha por todo el mundo" que le dijo: "No puedo creer lo que ha cambiado Montevideo en 10 años. Parece una ciudad 10 veces mejor, ¿qué pasó acá?". De todas formas planteó que hay problemas y que "tal vez el de la seguridad" es el que "más golpea".

Aunque sin nombrar a Lacalle Pou, Martínez dijo que "hay gente que se está por recibir de interpretólogo". Y de inmediato agregó: "Yo por suerte laburo desde los 16, pero estoy en caja desde los 18 años. Entré a facultad siendo boletero de un cine, trabajé toda mi vida aparte de militar contra la dictadura, me casé, hice toda mi carrera y me recibí con 24 años con dos hijos y trabajando, he estado en gestión empresarial en la actividad pública y privada así que conozco bastante la cosa y todo el mundo sabe de mi palabra y mi honestidad. A mí se me puede chequear lo que he hecho, por lo tanto que nadie venga a decir que voy a hacer lo que no voy a hacer".