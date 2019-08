Martínez: Israel y EE.UU. son ejemplos en educación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un reciente viaje a Israel y otro a Estados Unidos influenciaron al candidato frenteamplista Daniel Martínez acerca de los cambios que deben implementarse en la educación para que las clases sean atractivas y no “un profesor o un maestro adelante y un montón de gurises mirándolo”, ya que eso -a su juicio- “no existe más” en el mundo.

Así lo contó ayer Martínez a un grupo de miembros del Rotary Club de Montevideo, en el inicio de un ciclo de charlas con los candidatos a presidente. Antes de empezar le regalaron el libro “Los últimos servidores de Artigas y poesías de Ansina”. El candidato agradeció porque “es importante reivindicar a Ansina, que era el mejor amigo de Artigas, casi un hermano” y mucho más “que alguien que cebaba mate”.



Martínez dijo que “hay que generar centros educativos con una perspectiva diferente” y contó de su reciente visita a Israel, donde charló con gente vinculada a las startups y visitó la Universidad de Haifa. “Lo que me impresionó es que, en las clases, las sillas y las mesas tenían rueditas. O sea, las clases no son un montón de gurises y gurisas mirando a un profesor, eso no existe más”, afirmó el candidato. También quedó impresionado por “una especie de cu-bículo” donde si un alumno está cansado y tiene sueño, “se va a descansar un rato”.



También contó que en julio visitó a su familia en la ciudad estadounidense de Madison, en Wisconsin. Allí tiene tres nietos y en las clases “se juntan en rondas, se arman equipos”, relató Martínez. “Hay que hacer centros educativos más atractivos, donde se enseñe transversalmente y por grupos de materias, no tanto materias aisladas”, relató Martínez.



¿Se puede aplicar todo eso en Uruguay? “Yo no soy un experto, eso es lo que he visto en el mundo. Pero no lo sé, lo que importa es el concepto”, respondió Martínez a El País.