Martínez sobre interna del FA: "Hay sectores que creen tener la verdad iluminada"

El ex intendente de Montevideo, Daniel Martínez, consideró que, en los últimos diez o 15 años, se ha dado una "radicalización" dentro del Frente Amplio. "Hay sectores o grupos de gente que creen tener la verdad iluminada y que todos los que no están dentro de ese grupo son demonios", opinó.

Esto fue, según lo que consideró, lo que llevó al cese del ex secretario político del partido Rafael Michelini, quien advirtió por posibles aglomeraciones, en caso de que no se ampliara el plazo para la recolección de firmas en contra de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

"Uno lee cosas y dice: 'Pah, aquello de la fraternidad entre compañeros dónde quedó'. Lo que pasó con Michelini ahora, que se habrá equivocado pero, yo le creo que no quiso decir eso. Es un compañero que conozco", expresó durante una entrevista con La Diaria.

Por otra parte, Martínez habló respecto a su candidatura en las elecciones departamentales de 2020 y consideró que "tal vez" haber participado no fue acertado. "Yo había decidido que no, después la situación me llevó a que sí. Para mí lo importante es que contribuí al triunfo del FA. Ese es el balance que saco".

El ex jefe comunal indicó que uno de los puntos que tuvo en contra fue no tener una "organización política" detrás, así como no consolidar un liderazgo dentro de su partido. "Es muy difícil por cómo está segmentado el FA. Es uno de los problemas que tenemos y por eso hay que renovar. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y buscar gente", aseguró.

"Si no tenés el apoyo de ninguna estructura o por lo menos de las que mueven la aguja, está bravo", sintetizó.





Con respecto al manejo que está haciendo actualmente el Gobierno en el marco de la pandemia por coronavirus, Martínez expresó: "El gobierno y el presidente no se están haciendo cargo de los problemas que existen".

"Yo creo en la libertad responsable, pero no alcanza. Aparte, ha habido señales que son contradictorias. En un momento las señales que se dieron fueron de 'vamo’ arriba' pero con cuidados, y hubo un montón de reuniones públicas o del gobierno que hicieron que se alivianaran los controles", consideró.​