Martínez crece, Talvi cae y Lacalle Pou se mantiene, según última encuesta de Equipos

Tras las elecciones internas, todas las mediciones de la consultora Equipos muestran una estabilidad en las posiciones que ocupan los partidos políticos en su carrera hacia octubre. La diferencia es que el último sondeo, cuyos resultados presentó este jueves Subrayado, evidencian un crecimiento de Frente Amplio (pasó en un mes de 30% a 34%) y una caída del Partido Colorado (de 16% a 12%).

El Partido Nacional, si bien no alcanza los niveles de intención de voto del primer semestre, tampoco ha caído y permanece incambiado con 26%. Eso lo aleja del oficialismo, pero también lo distancia de los colorados y le asegura la segunda ubicación.



La novedad electoral, Cabildo Abierto, continúa en subida aunque con un asenso más moderado y dentro del margen de error muestral. Eso sí, el 9% que marca en la encuesta de Equipos le aseguraría dos senadores y se confirmaría como cuarta fuerza política.



Otros cinco partidos, de los 11 que están en carrera, “tienen chances” de ingresar al Parlamento, lo que “sería un hecho histórico”, señaló el sociólogo Ignacio Zuasnabar. Solo el Partido Digital y el Partido de los Trabajadores no conseguirían una banca (si las elecciones fueran hoy y en base a la encuesta de Equipos a 1.403 entrevistados).



“Ninguno de los candidatos presidenciales muestra altos niveles de seducción electoral, y eso también puede favorecer la inestabilidad del voto”, dijo Zuasnabar. Esa realidad, sumado al voto “vergonzante” y la cantidad de indecisos hacen que, a un mes de los sufragios haya más dudas que certezas.



Sí se sabe que habrá segunda vuelta, no existirán mayorías parlamentarias, los dos que figuran primero (blancos y frenteamplistas) tienen menos intención de voto que hace un lustro y la gran sorpresa es la aparición de Cabildo Abierto.