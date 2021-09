Martínez sobre candidatura: "No lo veo ni aunque me ponga un telescopio en cada ojo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque todavía faltan tres años para que se den unas nuevas elecciones presidenciales, algunos ya tienen claro que lanzarán su candidatura y otros, en cambio, ya decidieron que no quieren formar parte de los comicios desde ese lado del mostrador.

Daniel Martínez, exintendente de Montevideo y excandidato a la Presidencia por el Frente Amplio, aseguró que está convencido de que no participará nuevamente de las elecciones. "No lo veo ni aunque me ponga no lentes, sino un telescopio en cada ojo", aseguró.



"Hay momentos para la organización política donde es bueno correrse para un costado. Si me dicen si voy a ser candidato para las próximas elecciones yo no lo tengo ni en la mira, porque lo mismo que pienso para la presidencia del Frente Amplio me gustaría que pasara para la Presidencia de la República", expresó en diálogo con "Desayunos Informales" (Canal 12).



Martínez indicó que "la realidad descarta" una eventual candidatura suya y aseguró que solo podría ocurrir en caso de que pase "algo mágico", dijo y agregó: "No lo veo".



"Yo siempre fui una máquina de trabajar. Me iba muy bien, era gerente de una empresa exitosa, tenía trabajos particulares y además militaba políticamente, porque aunque estaba en la actividad privada nunca dejé de militar. Pero hay momentos donde uno dice 'ta, este lugar de repente no es bueno para la fuerza política del Frente Amplio", dijo.



El exintendente consideró que su partido es "el único que tiene un proyecto nación" y que por tanto "es lo mejor que le puede pasar" al país, incluso con los errores que se han cometido y corregido, aseguró.



Con respecto a su segunda candidatura a la intendencia, Martínez expresó: "Nunca estuve convencido en el fondo, en mi interior", dijo.



En las últimas elecciones departamentales y municipales, el exindentente había asegurado que no competiría. Sin embargo, luego de que su sector Partido Socialista decidió apoyar a la hoy jefa comunal Carolina Cosse, Martínez volvió al ruedo y decidió participar. Sin embargo perdió y quedó en tercer lugar dentro de su partido, por debajo de Álvaro Villar.