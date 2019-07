María Auxiliadora en sus propias palabras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

María Auxiliadora Delgado, la fallecida esposa del presidente Tabaré Vázquez dio pocas entrevistas siendo primera dama. Una de ellas fue al boletín Salesiano. Y allí habló de su familia, su vínculo con la fe y hasta dio un consejo a los padres. A continuación reproducimos algunas de sus declaraciones.

CÓMO SE AUTODEFINE: “Yo soy ama de casa”. “Soy esposa, luego abuela y después madre”.



SU APODO: Siempre le dijeron “Mary”, aunque dijo que al comenzar a acompañar a Tabaré Vázquez en la actividad política pasaron a llamarla por su nombre.



SUS PADRES: “Fueron un ejemplo de vida”. “Mi madre fue brillante”.



SUS HIJOS: “Saben que si me precisan, me tienen. Creo que nunca le fallé a ninguno de ellos. Nunca dejé de estar presente, aún en los tiempos de mayor trabajo”.



SU FE: “Yo no busqué la fe, la mamé, nací y me crié en ese ambiente”. “Lo que siento por (la virgen) María Auxiliadora es difícil de explicar”



SU RELACIÓN CON VÁZQUEZ: “Tabaré y yo somos fruto de una kermesse salesiana”.



QUÉ DESTACA DE VÁZQUEZ: “Capacidad de trabajo impresionante y que nunca va a criticar gratuitamente a nadie ni a ningún compañero”.



CLAVE PARA CULTIVAR BUENA RELACIÓN CON LOS HIJOS: “Estar siempre cerca de ellos, escucharlos mucho, respetarlos, saber entenderlos (contemplando las distancias generacionales y las problemáticas de cada época), y ponerles frenos y límites, pero siempre con afecto”



POR QUE NO VIVIÓ EN LA RESIDENCIA DE SUAREZ: “Con Tabaré hablamos mucho del tema y decidimos quedarnos acá porque de lo contrario nuestros nietos iban a ir a la Casa Presidencial y no a la `casa de los abuelos´”.