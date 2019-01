Manini Ríos otra vez en la mira: saludó a Bolsonaro

El comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, posó para una foto con el nuevo presidente brasileño, Jair Bolsonaro, con el que el presidente Tabaré Vázquez solamente tuvo un fugaz encuentro el 1 de enero pasado y el hecho no pasó desapercibido de algunos dirigentes frenteamplistas que mostraron su molestia en las redes sociales. Manini Ríos mantuvo un breve diálogo con Bolsonaro con el que coincidió el viernes cuando concurrió a la asunción del nuevo comandante del ejército brasileño, Edson Leal.

Andrés Copelmayer, ex jerarca del Ministerio de Transporte, escribió en Twitter: "clara provocación que merece destitución, Manini Ríos terminó representando a Uruguay en asunción de Bolsonaro quien negó fotos con nuestro Presidente y Canciller". "No da para más, con o sin cálculo de logias o electoral. No encuentro ni media razón democrática y republicana para que Tabaré (Vázquez) mantenga en el cargo a Manini luego de haber mentido a familiares de desaparecidos, tratado de ignorante al Ministro de Trabajo, mandar pasar la marcha de 3 árboles, reivindicar dictadura y ahora esto", agregó.

Desde el año pasado que Manini Ríos está en la mira de dirigentes frenteamplistas luego de que una banda militar ejecutase la "Marcha de Tres Árboles" (considerada el himno del Partido Nacional) en la Expo Prado lo que consideraron una provocación y de que el comandante cuestionara los dichos del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, sobre la reforma del servicio de retiros de las Fuerzas Armadas. Esto último llevo a que el presidente Tabaré Vázquez dispusiera su arresto que ya cumplió.

Por su parte, el ex embajador ante la OEA, Milton Romani, escribió que "continúa la campaña electoral reñida con la Constitución, de un señor que tiene a su mando una fuerza armada que es de [email protected]". "Realiza acciones y gestos políticos. Toma partido. Manini Ríos saludó a Bolsonaro en asunción de comandante de Brasil", consideró.

"Es poco interesante el futuro político del Sr Manini Ríos. No me importa si hacerle cumplir la ley lo transforma o no en víctima. Hacer cumplir la Constitución y la ley es un imperativo democrático. Tratándose de quien tiene mando sobre una fuerza armada, con mucho más razón", agregó.

Manini participó del acto de relevo de la cúpula del ejército brasileño porque es amigo del comandante saliente, Eduardo Vilas Boas, informó El Observador. Vilas Boas fue muy criticado en Brasil el año pasado por la izquierda por haber hecho declaraciones que fueron interpetadas como una amenaza de golpe de Estado.

Manini viajó acompañado de su esposa la edil de Artigas por el Partido Nacional, Irene Moreira. El comandante fue al liceo Francés y al Militar, es licenciado en Historia por la Universidad Católica y habla inglés, francés y portugués. Ha realizado cursos de su especialidad y fue observador militar en Irán, Irak y Mozambique.