Manini Ríos fue sancionado por el gobierno con 30 días de arresto a rigor

El comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, fue sancionado por el Poder Ejecutivo con 30 días de arresto a rigor, informó este lunes Subrayado. Fuentes de Presidencia agregaron a El País que Manini Ríos está fuera del país, y la sanción empezará a regir una vez retorne a Uruguay.

El motivo de la sanción fueron algunas de las diferentes opiniones vertidas por Manini Ríos en las últimas semanas. Por ejemplo, días atrás criticó la reforma del sistema de retiros castrense y consideró que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, no está bien informado respecto a sus efectos. "No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarra una calculadora, toma los términos de la ley y la realidad de un soldado nuestro, se va a dar cuenta que lo que yo digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad", dijo en declaraciones al programa Todo Pasa de Océano FM.

A fines de julio, en tanto, Manini Ríos había provocado polémica al recordar el asesinato en 1972 del coronel Artigas Álvarez, hermano del dictador Gregorio Álvarez.

El artículo 77 de la Constitución establece que los “militares en actividad”, entre otros, “deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.

En octubre de 2006, durante su primer mandato, Tabaré Vázquez destituyó al entonces comandante en Jefe del Ejército, Carlos Díaz, por una reunión que había mantenido con el expresidente Julio María Sanguinetti y el exministro de Defensa Yamandú Fau. Los generales Pedro Aguerre y Miguel Dalmao, que también habían participado del encuentro, fueron arrestados por cinco días.