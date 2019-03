Manini Ríos aún analiza si acepta ser candidato a presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, se tomará unos días para responder si decide ser el precandidato a presidente por el partido Cabildo Abierto, habilitado hace pocos días por la Corte Electoral. Mientras, la Fiscalía de Corte y la Suprema Corte de Justicia evalúan posibles acciones a raíz de las afirmaciones de Manini cuestionando las actuaciones del Poder Judicial en torno a militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Cabildo Abierto realizó el miércoles pasado una conferencia de prensa donde se hizo público la intención de sus integrantes de impulsar a Manini Ríos a la Presidencia de la República.



Allí, el presidente del partido, Guillermo Domenech, declaró que harán el “mayor esfuerzo” para que el militar acepte el planteo.



Domenech, conversó en la mañana de ayer con Manini Ríos, según comentó a El País. “Me dijo que en unos días responderá”, afirmó. El dirigente -que hace unos días renunció como escribano de Presidencia, un cargo que ocupaba desde 1990- es optimista respecto a que el comandante cesado diga que sí.



“El excomandante tiene la mejor disposición para estudiar la propuesta y yo creo que la aceptará”, afirmó Domenech, quien de todos modos adelantó que tiene un “plan B” en caso de que la respuesta sea negativa, aunque se excusó de revelarlo.



Domenech aseguró que la demora en la respuesta de Manini Ríos también se debe a un tema doméstico: en estos días está concentrado en mudarse junto a su familia, ya que debe dejar la casa del comandante en jefe.

Domenech confía en obtener un sí de Manini Ríos. Foto: Marcelo Bonjour

En tanto, el dirigente de la novel coalición La Alternativa, Esteban Valenti, publicó ayer en su cuenta de Twitter que, “a pesar de las presiones”, todo indica que Manini Ríos lanzará su candidatura el 27 o 28 de abril en el departamento de Artigas.



El País consultó a una persona muy allegada al excomandante, quien dijo que no estaba al tanto de esa información.



En tanto, Domenech indicó que el lanzamiento de la eventual candidatura de Manini Ríos por Cabildo Abierto debería realizarse bastante antes de fines de abril. Sí reconoció que podría haber actos en Artigas, dado que el militar tiene vinculaciones con ese departamento, en el que su esposa, Irene Moreira, es edila por la Lista 404 que responde al precandidato presidencial nacionalista Luis Lacalle Pou.

Preocupación.

A todo esto, el fiscal de Corte Jorge Díaz e integrantes de la Suprema Corte de Justicia mantuvieron reuniones para analizar posibles medidas en respuesta a los dichos de Manini Ríos en su video de despedida que fue publicado en el canal de Youtube del Ejército, informó Telemundo.



Operadores judiciales dijeron anoche a El País que las conversaciones fueron de carácter “informal” y comentaron que, al menos en principio, se había optado por no hacer ninguna declaración pública sobre el asunto.

Jorge Díaz. Foto: Fernando Ponzetto

Las fuentes explicaron que no está claro que los dichos de Manini Ríos hayan configurado algún delito por el que se lo pueda acusar penalmente, dado que el excomandante para justificarlos podría ampararse en el derecho a la libre expresión del pensamiento consagrado por la Constitución.



El general retirado Julio Halty -que fue presidente del Tribunal de Honor del Ejército y era muy cercano al general Líber Seregni- opinó que Manini Ríos puede ser sancionado por sus declaraciones públicas acerca del Poder Judicial.



El militar sostuvo que el excomandante “está sometido a reglamentaciones que se aplican cuando se está en actividad y es muy reciente el retiro”. Para él, Manini “es pasible de sanciones”.



Frialdad.

En tanto, ayer se produjo otro hecho que muestra que las relaciones entre los uniformados y el Ejecutivo no pasan por buen momento.



El presidente Tabaré Vázquez participó ayer de la celebración del centenario del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6 de San José felicitando a la unidad y destacó su rol. Cuando terminó el saludo, no hubo aplausos, según la crónica de Telemundo.



El comandante en jefe interino del Ejército, el general Marcelo Montaner, fue consultado por los periodistas acerca de la significación del hecho a lo que respondió: “Capaz que alguien tendría que analizarlo”. Pero después aclaró que él no debería ingresar en una respuesta “que tiene una connotación política” que no puede hacer.



Cuando fue interrogado acerca de si el cese de Manini Ríos puede afectar el normal funcionamiento del Ejército, sostuvo que los integrantes de la fuerza “estamos orientados en valores, nuestro personal también, con disciplina y autoridad. Son valores inalterables. Esta circunstancia no debiera alterar la situación”.



En el acto también estuvo presente el futuro comandante en Jefe del Ejército, el coronel José González, quien asumirá el lunes en su cargo.

Nombramiento.

El presidente bloqueó al ascenso a general del coronel Hugo José Pablo Iglesias Torello, yerno de José “Nino” Gavazzo quien está preso por la comisión de 28 homicidios muy especialmente agravados durante la dictadura, divulgó Informativo Sarandí.



Fuentes cercanas al mandatario confirmaron a El País que esos vínculos familiares pudieron influir a la hora de aprobar el ascenso del coronel.



Iglesias -que actualmente se desempeña como agregado militar de la embajada uruguaya en Moscú- era uno de los principales candidatos para cubrir una de las dos vacantes de generales producidas por el nombramiento de José González para la comandancia del Ejército y de Alfredo Erramún como jefe del Estado Mayor de la Defensa.



Ante este hecho, en Presidencia ahora se maneja el nombre de otro coronel que también ocupa un cargo de agregado militar en una embajada.