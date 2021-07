Malestar de dirigentes colorados con el canciller Bustillo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dirigentes del Partido Colorado, socio del gobierno de coalición que comanda el blanco Luis Lacalle Pou, se molestaron con el canciller Francisco Bustillo por sus declaraciones en una entrevista televisiva con Subrayado de Canal 10.

El ministro de Relaciones Exteriores, que hace un año tomó el mando de la cancillería tras la salida del líder colorado Ernesto Talvi, ha remarcado en diferentes salidas públicas su pertenencia al Partido Nacional y su relación de amistad con la familia Lacalle.



En un pasaje de la entrevista concedida a Subrayado comentó que estaba en un “gobierno blanco”. Su expresión generó la inmediata reacción de su compañera de trabajo, la subsecretaria Carolina Ache. La dirigente es del sector del Partido Colorado Ciudadanos, que fundó Ernesto Talvi. “Gobierno de coalición”, escribió sin más Ache en su cuenta de Twitter, justo en el momento en que se realizaba la entrevista.

El diputado Conrado Rodríguez (Batllistas) citó su comentario: “Apoyado!”, escribió. La senadora colorada Carmen Sanguinetti también reaccionó al comentario de la vicecanciller.



El senador colorado Germán Coutinho fue otro de los que citó el comentario de Ache y agregó: “A legisladores, dirigentes y hasta algunos Ministros le puedo llevar la imprecisión de hablar del Gobierno de Coalición haciendo referencia a un solo partido. Al Canciller No !!!”.



En la misma línea se manifestó la diputada del sector Ciudadanos María Eugenia Rossello: “Sr. Canciller, somos un gobierno de coalición”, escribió en la red social.

Al ser consultada por El País, Rossello admitió que la expresión del canciller Bustillo generó “ruido” entre los colorados. “Fue una simple corrección al señor canciller. Me llamó la atención que el canciller cometiera ese error y por eso lo corregí, nada más. Él sabe muy bien que es un gobierno republicano, de coalición y con un compromiso firmado previamente y hay que respetarlo. Obviamente que generó cierto ruido”, explicó la diputada.



El País intentó comunicarse con la vicecanciller Ache por varias vías pero la subsecretaría no dio respuesta para ampliar su cuestionamiento a Bustillo.



Fuentes políticas del Partido Colorado comentaron a El País que la relación entre Bustillo y Ache no era la mejor al inicio del mandato del nuevo canciller, un año atrás, pero que con el paso del tiempo lograron recomponer el entendimiento. “Ahora es normal, pero esto genera molestia”, comentó uno de los colorados consultados ayer.