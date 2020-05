"Madres o padres": la corrección que le apuntó Arbeleche a Delgado esta noche

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes de noche el gobierno brindó una conferencia de prensa donde anunció el acuerdo para mantener los precios de "80 familias de productos" por unos tres meses, así como la flexibilización de las condiciones de acceso al seguro de desempleo para aquellos que no contaran hasta este momento con la causal requerida para hacerse de este beneficio, entre otras medidas.

En el espacio de consultas por parte de los periodistas, uno le preguntó al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, sobre qué tan cerca se está de anunciar formalmente el comienzo de las clases y comentó acerca del problema que esto implica para los adultos con niños a cargo que tienen que volver a trabajar.



Delgado llamó entre otras cosas a "un reconocimiento especial a sobre todo las madres, que durante todo este tiempo tuvieron que teletrabajar y además acompasar al proceso de los niños en educación a distancia. Así que hay un reconocimiento especial. A los cuidadores a cargo, generalmente las madres...", agregó.



En ese momento, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, interrumpió a Delgado y lo corrigió al señalar: "Las madres y los padres".

A lo cual Delgado, que giró para mirar a la ministra, respondió rápidamente: "Por eso, cuidadores a cargo. Pero fundamentalmente las madres, fundamentalmente, pero cuidadores a cargo es la palabra correcta".



Más adelante, Delgado puntualizó que "en el proceso educativo" el gobierno tiene "varios escenarios planteados para adelante".

Al respecto, dijo: "Este no va a ser un año perdido. Seguramente, la mala noticia para los gurises es que las vacaciones como tales no se den, porque hay muchos que están hoy trabajando a distancia, aprendiendo a distancia, muchos profesores que hay que reconocerles que no se formaron en eso y tuvieron que hacerse, y también un reconocimiento al sistema educativo", indicó.