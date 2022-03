Luis Lacalle Pou reivindica la marcha de la economía, la merma del delito y defiende la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Datos, no relatos”, repitió el presidente Luis Lacalle Pou cuatro veces ayer durante su discurso ante la Asamblea General. En un tono para nada confrontativo, el mandatario enumeró lo que definió como “los logros” de los primeros dos años de su gobierno, haciendo énfasis en el tratamiento de la pandemia, la marcha de la economía y la situación del empleo. De cara al referéndum del 27 de marzo, se refirió a la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero no haciendo una defensa implícita, sino señalando la baja de los delitos, al aumento de las adopciones y a que la portabilidad numérica no tuvo consecuencias económicas para Antel.

Ante un auditorio con dirigentes de todos los partidos -entre ellos los líderes de la coalición: el expresidente Julio María Sanguinetti, el senador Guido Manini Ríos y el ministro Pablo Mieres-, y con los legisladores frenteamplistas vestidos con alguna prenda de color rosado -en referencia al “Sí” a la derogación de 135 artículos de la LUC-, Lacalle Pou habló desde las seis de la tarde y durante casi una hora.



Aunque la entrega de la memoria anual al Poder Legislativo por parte del Ejecutivo es obligatoria, la comparecencia ante el Parlamento del presidente no lo es. Por eso el mandatario hizo lo mismo que el año pasado y al empezar a hablar remarcó que él prefería rendir cuentas ante los legisladores. Luego se refirió a la pandemia y así arrojó una catarata de números: más de 7.600.000 vacunas dadas, 360 vacunatorios en todo el país, 177 funcionarios trabajando para administrarlas de manera simultánea, 27 laboratorios realizando vigilancia genómica… Y luego aprovechó para pegarle indirectamente a la oposición (y también a algunos expertos): “Todos recordarán aquella predicción de que nos íbamos a quedar sin camas suficientes de CTI. Bueno, el Uruguay en este tiempo duplicó las camas de CTI a través del financiamiento del Fondo Covid”.



Luego pasó al Mides y mientras hablaba de la creación de la Ciudad Universitaria Jorge Larrañaga -un espacio para alojar en Montevideo a estudiantes del interior-, fue que recibió la mayor cantidad de aplausos al momento de nombrar al fallecido exministro.

En varias partes de su discurso, también, Lacalle Pou se refirió a la obra pública, uno de los pilares fundamentales del gobierno -además de la inserción internacional a través de acuerdos que vayan más allá del Mercosur- para en lo que queda del período lograr un mayor crecimiento económico. De hecho, el presidente dijo que este año el Estado va a liberar más de US$ 1.200 para inversión pública e infraestructura, y destacó las obras que se harán en las rutas 5, 6 y 8, además de la del puente de Charqueada. Y dijo que está previsto un programa de emisión de bonos por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo para obras planificadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

LUC

Durante su alocución, Lacalle Pou realizó algunas pausas para advertir que se venía cumpliendo con el compromiso llevado adelante por la coalición y señalar que el rumbo del gobierno a su entender viene siendo el correcto, advirtiendo en ese sentido que esto es demostrable con números.



“No va a ser el conformismo nuestra actitud. Estoy convencido que estamos en el rumbo adecuado y correcto. Y esto no se trata de relatos ni voluntarismo. Se trata da datos. Y las cifras son contundentes. Ha habido una mejora sensible en la seguridad pública”, enfatizó.

Lacalle Pou comparó los números del Ministerio del Interior de 2021 con los de 2019, según él “para no caer en la discusión infértil” en cuanto a que los delitos bajaron por la pandemia. Allí fue que, nuevamente, enumeró cifras: se redujo en 23,7% el número de homicidios, en 18,8% las rapiñas, en 19,9% los hurtos, en 1,3% los delitos de violencia doméstica y en 36,4% los de abigeato.



Tras esto, sí se refirió directamente a la normativa que se pretende derogar. “Impulsamos a través de la LUC normas jurídicas tendientes a cuidar a esas mujeres y hombres (policías) que nos cuidan a nosotros”, sostuvo el presidente.



En otro momento habló de las adopciones, cuyo régimen se cambió a través de la LUC, pero lo hizo sin nombrar la normativa. Hizo, entonces, referencia a que 2021 cerró con 125 adopciones y a que es la cifra más alta desde que se llevan registros, o sea desde 2001.

Y luego, también, habló de la portabilidad numérica (por la que un cliente puede cambiarse de empresa sin perder su número de teléfono). Lacalle Pou empezó diciendo: “Creo que no es necesario abundar sobre aquellas voces que preveían un mecanismo que iba a fundir a la empresa pública. No solo que esos auspicios fracasaron, sino que Antel se ha fortalecido”.



Días atrás El País informó que a 40 días de la aplicación de la portabildiad numérica la telefonía pública logró -en el balance entre los que se fueron y los que ingresaron- un saldo positivo de 2.500 clientes que poseían contrato con Movistar o Claro y que pasarlo a tenerlo con Antel.



Además, según precisó ayer el presidente y figura también en la memoria de 2021, “Antel tuvo un crecimiento en todos los giros principales de negocio. El tráfico de datos creció un 52%. También aumentó su participación en el mercado móvil”. Lacalle Pou confirmó en su discurso que para este año está prevista la subasta de la tecnología 5G.



Más adelante, también en referencia al referéndum, el mandatario pidió que “en el fragor de la lucha política” los uruguayos no se olviden “de la democracia que tenemos” y que muchos en el mundo “miran con admiración”.

Y señaló: “En 25 días vamos a tener una instancia prevista constitucionalmente sobre una ley. Una vez más vamos a ir a las urnas con discusiones firmes y fuertes, pero civilizadamente (…) A Uruguay lo ven (en el mundo) como un país excepcional. Y no es por este gobierno, nadie hace excepcional a un país en dos años, es por nuestra historia”.

Anuncios.

Más allá de lo que tiene que ver con infraestructura, los anuncios más importantes que dio el presidente son de cara al futuro: uno de ellos, que tiene que ver con una reducción impositiva, se podría concretar en 2023, mientras que el otro es para 2030, y tiene que ver con la ya anunciada reforma del Hospital de Clínicas, que el mandatario se propone articular y que para eso ya adelantó que necesitará de un acuerdo multipartidario, que incluso incluya a la oposición frenteamplista.



“Tenemos el firme compromiso de cumplir lo pactado en el ‘Compromiso por el país’ -el acuerdo firmado por los cinco miembros de la coalición-, de obtenerse resultados satisfactorios en la Economía, de reducir el IASS, y de aumentar las deducciones en las franjas más bajas del IRPF en el año 2023”, dijo Lacalle Pou.



Luego, casi antes de terminar, pasó a referirse al Clínicas, el hospital de la Universidad de la República que tuvo ya varios intentos de reforma desde la restauración de la democracia, los cuales nunca llegaron a concretarse: “Quiero contar algo que se hizo público. Hace unos meses con el rector de la Udelar conversamos de algo que no es nuevo. En 2030 va a ser aniversario de nuestra primera Constitución. Y nos pareció una buena oportunidad para convocar a todos los uruguayos. Fíjense que de acá a 2030 pasarán dos presidencias… La Udelar a través del rector nos ha dado el visto bueno para avanzar en conversaciones, y vamos a convocar a todos los partidos para tener un nuevo Hospital de Clínicas de regalo para el aniversario de la Constitución de 1830. Esto requiere el compromiso no solo del gobierno actual, sino de los que vendrán”.

Durante los próximos días Lacalle Pou dará algunas entrevistas en las que espera seguir exhibiendo estos datos. Fuentes del gobierno señalaron a El País que la idea es “mostrar lo que se está haciendo” de cara al referéndum, y también aprovechar la buena que mantiene el presidente. Una encuesta de Opción señaló el martes que la aprobación al gobierno es de un 51%, y por ahora las consultoras vienen dando cierta ventaja al “No” a la derogación.