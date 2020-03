Luis Lacalle Pou dijo que “preocupa” el alza del dólar en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El brusco incremento del dólar en la última semana preocupa al nuevo gobierno, que explicó la suba del tipo de cambio por el efecto de factores exógenos. Así lo indicó ayer el presidente Luis Lacalle Pou, al ser consultado sobre el tema en la celebración de la fiesta de la Patria Gaucha en Tacuarembó.

“Preocupa la suba del dólar porque hay muchos uruguayos que ganan en pesos y están endeudados en dólares, entonces la economía doméstica de muchos uruguayos se altera”, evaluó el primer mandatario, quien recordó que desde la campaña electoral ha manifestado que es necesario “acompañar la canasta de monedas con las que comerciamos o competimos”.



Lacalle Pou puntualizó que las causas de la suba del dólar, que pasó de $ 40 a casi $ 43 en solo una semana, obedece a factores ajenos a la coyuntura del país.



“Esta suba tiene una particularidad que no se da por elementos nacionales o elementos que podrían haberse previsto. Entonces, la intervención uruguaya que se va a hacer es para que no pegue saltos bruscos”, explicó.



“Gobernar es tratar de ser justos en las distintas tensiones”, sostuvo Lacalle Pou, para matizar que “el tema es que cuando se favorece a las exportaciones no se produce enseguida el efecto porque no derrama de un día para otro ese flujo mayor de exportaciones, no ingresa enseguida el capital, pero sí altera la vida de los uruguayos”.



La intención del nuevo presidente es “acompasar un dólar para que sea más competitivo, pero no castigar con estos saltos a la población”, concluyó.