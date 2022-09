La "lista negra" del funeral de Isabel II y quiénes estarán en el último adiós a la reina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El funeral de la reina Isabel II será seguido por millones de personas en todo el mundo, y a él asistirán líderes políticos y jefes de Estado, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en medio de un importante dispositivo de seguridad.

El lunes 19 de setiembre, el féretro de la difunta monarca se trasladará en procesión desde Westminster Hall a la Abadía de Westminster para celebrar un funeral de Estado a las 11.00 (hora local), a las 07.00 hora uruguaya.

Tras el funeral, el féretro viajará al castillo de Windsor, otra residencia real, donde la reina será inhumada a las 19.30 (hora local), a las 15.30 hora uruguaya, en una ceremonia privada. La reina británica descansará en una capilla familiar junto a su padre, el rey Jorge VI, su marido, el príncipe Felipe, su hermana, la princesa Margarita, y su madre, también llamada Isabel.

Lista negra

Los representantes de Siria, Venezuela y Afganistán no han sido invitados, informó la BBC. Esto se debe a que el Reino Unido no tiene relaciones diplomáticas plenas con estos países. Tampoco se ha invitado a nadie de Rusia, Bielorrusia y Myanmar.



Las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Rusia están prácticamente colapsadas desde la invasión rusa de Ucrania, y un portavoz del presidente ruso Vladimir Putin dijo que “no estaba considerando” asistir al funeral.



La invasión se lanzó parcialmente desde el territorio de Bielorrusia. Y el Reino Unido ha reducido considerablemente su presencia diplomática en Myanmar desde el golpe militar del año pasado.



Corea del Norte (RPD) y Nicaragua han sido invitadas a enviar sólo embajadores, no jefes de Estado.

Desde todo el mundo

Las invitaciones se enviaron el fin de semana y se espera que asistan unos 500 jefes de Estado y dignatarios extranjeros. Se ha pedido a la mayoría de los líderes que lleguen en vuelos comerciales y se les ha comunicado que serán trasladados en ómnibus desde un lugar del oeste de Londres. La ceremonia en la Abadía de Westminster tiene capacidad para unas 2200 personas.



El canciller Francisco Bustillo viajará a Reino Unido para asistir al funeral de la monarca, en el que se espera también la presencia de miembros de las familias reales de toda Europa, muchos de ellos parientes consanguíneos de la reina.

El rey Felipe de Bélgica y la reina Matilde han confirmado su presencia, al igual que el rey Guillermo Alejandro de Holanda y su esposa, la reina Máxima, junto con su madre Beatriz. Los reyes Felipe y Letizia de España y los eméritos, Juan Carlos I y Sofía, también han aceptado una invitación, al igual que las familias reales de Noruega, Suecia, Dinamarca y Mónaco.



La Casa Blanca ha confirmado que el presidente Joe Biden asistirá junto con la primera dama Jill Biden, aunque se entiende que no viajarán al servicio en autobús.

Se había discutido mucho sobre si el presidente Biden invitaría a su predecesor, Donald Trump, a formar parte de la delegación estadounidense, pero los límites de tamaño hacen que los expresidentes no puedan asistir necesariamente. Sin embargo, se ha especulado con la posibilidad de que algunos expresidentes y primeras damas –en particular los Obama– reciban invitaciones privadas.



Se espera que asistan líderes de toda la Commonwealth, de la que la reina fue jefa de Estado durante todo su reinado. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha aceptado una invitación, al igual que la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Otros líderes mundiales que han aceptado invitaciones son el Taoiseach irlandés Micheal Martin, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el presidente italiano Sergio Mattarella, así como la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.



También han confirmado su asistencia el presidente surcoreano Yoon Suk-Yeol, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, el emperador japonés Naruhito, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente francés Emmanuel Macron.



El presidente Xi Jinping, que esta semana salió de China por primera vez desde el inicio de la pandemia de Covid-19, ha recibido una invitación. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país dijo que Pekín estaba “considerando enviar una delegación de alto nivel”.



La República Islámica de Irán, sometida desde hace tiempo a sanciones internacionales por su programa nuclear, sólo estará representada a nivel de embajadores, según fuentes de Whitehall.