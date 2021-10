Lima fustigó a directora frenteamplista de INAU por dichos sobre pobreza en Salto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Desarrollo, Martín Lema, visitó Salto este miércoles y dio una conferencia de prensa junto al intendente Andrés Lima. Consultado por El País sobre las expresiones de la directora frenteamplista del INAU, Natalia Argenzio, acerca de que en 2020 en Salto la pobreza infantil creció un 44%, Lema señaló que cuando asumió el actual gobierno había una situación de vulnerabilidad social que en Salto afectaba a 21 mil personas, de las cuales 4 mil eran niños de 0 a 3 años. Dijo que no iba a “cuestionar” lo expresado por Argenzio porque “no correspondía”, pero que para dar datos de esa magnitud “hay que darles contexto; si no, se enciende una alarma sobre algo que no es real”.



Pero la munición gruesa sobre ese tema no vino de Lema sino del intendente de Salto, frenteamplista como la jerarca del INAU. “Si los datos que arrojó Argenzio son una percepción, me parece que no recibe un sueldo pago por los uruguayos para transmitir las percepciones que tiene, sino que ese lugar de responsabilidad es para transmitir información objetiva”.

Y añadió: “Es muy sencillo venir al departamento de Salto, porque de repente en donde está no la entrevista ni Charoná, aprovechar que está reunida con la intendencia, que hay prensa, y manejar ese tipo de información. Es irresponsable”.



Lima manifestó que no ha encontrado en ninguna institución el dato que manejó la jerarca. “A mí, como intendente de Salto, no me gusta que se maneje información que no es cierta”, dijo. “Cuestiones como esa son las que llevan a que la política no sea vista con la imagen que todos queremos”, advirtió.