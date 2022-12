Lema: “El FA tomó la decisión de ir al trancazo permanente” y solo “piensa en el 2024”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Lema, ministro de Desarrollo Social (Mides), aseguró que el “Frente Amplio desde el 1° de marzo de 2020 solo está pensando en las elecciones de 2024”, algo que ve desde los “hechos y las actitudes” que ha tomado la fuerza opositora.

Lema en una rueda de prensa en San José y publicada por Mora Contenidos contó que a los pocos días de asumir el gobierno de Luis Lacalle Pou se escuchaba a varios dirigentes del Frente Amplio pedir “cacerolazos”, “cuarentena obligatoria” por la aparición de los primeros casos de covid-19 y “ciertas medidas sin importar el impacto en la renta básica”.



“El Frente Amplio tomó la decisión de ir al trancazo permanente. Pero no al gobierno, sino al país”, explicó el jerarca.

Indicó que el “gobierno está decidido” a cumplir con su agenda a pesar de las “circunstancias de fuerza mayor” que le tocó vivir en estos casi tres años de gestión: “la pandemia, el conflicto bélico (entre Rusia y Ucrania) y el trancazo del Frente Amplio”.

Argumentó que cuando la coalición de izquierda “convoca a los conflictos, se opone a todo y pide todo tipo de renuncia” deja en claro de “qué lado esta” y que solo “tiene intereses electorales” de cara a 2024.



“Hay actos del Frente Amplio en los que ya hablaron de las elecciones y fue un gesto de honestidad. Se blanqueó lo que viene pasando. Al Frente Amplio no le importa los intereses del país, porque lo único que tiene en la cabeza son las elecciones de 2024”, enfatizó.

Lema comentó que el análisis que hace el gobierno no lo realiza con “especulaciones electorales, sino con rendiciones de cuentas que le lleguen a la gente”. Además, recalcó que la coalición establece “una línea divisoria” con respecto a la oposición, pero que no divide a los “uruguayos ni al país”, sino que marca una diferencia de “estilo para gobernar”.



“Uno puede perder votos, pero no debe perder la dignidad. Y para el gobierno de coalición mentirle a la gente a cambio de votos llevaría a perder la dignidad y no estamos dispuesto a eso”, señaló el jerarca.



Evidenció que, a pesar de los “trancazos del FA”, el plan del gobierno no sufrió modificaciones: se continúa con “la reforma Educativa, la reforma de Seguridad Social y la Ley de Urgente Consideración se sometió a la ciudadanía y ésta la confirmó”.