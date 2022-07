¿Quién le gustaría a los uruguayos que fuera el próximo presidente? Esto dice Opción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Opción Consultores dio a conocer este martes su última encuesta de opinión pública, en la que preguntó a los uruguayos: "¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente del país? Le recuerdo que Luis Lacalle Pou no puede presentarse para la próxima elección".

Ante la pregunta, en la que no se incluían opciones de nombres, el 62% de los encuestados dijo que "no sabe o no contesta".

En tanto, entre los nombres mencionados del Frente Amplio (FA), el 9% eligió al intendente de Canelones, Yamandú Orsi; el 6% a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse; el 2% al senador frenteamplista Óscar Andrade; el 1% a otras opciones del Frente Amplio, como el senador Mario Bergara y al presidente de la agrupación, Fernando Pereira. Otro 3% expresó una preferencia genérica al Frente Amplio.



Entre los que eligieron a alguien del Partido Nacional (PN), el 5% nombró al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el 2% a varias opciones del partido, como la presidenta de la Departamental de Montevideo, Laura Raffo, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, el senador Jorge Gandini y el también senador Juan Sartori; el 1% eligió a la vicepresidenta Beatriz Argimón; y otro 1% tuvo una preferencia genérica al PN.



En cuanto al Partido Colorado (PC), el 2% eligió al exsenador Pedro Bordaberry; el 1% a varias opciones dentro del partido, como el presidente del Codicen, Robert Silva, el excanciller Ernesto Talvi, y el expresidente Julio María Snaguinetti; otro 1% tuvo una preferencia genérica dentro del PC.



Por último, en cuanto a Cabildo Abierto (CA), el 3%, eligió al senador Guido Manini Ríos; y el 1% al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.



El informe de Opción Consultores señala que "un 38% de los uruguayos tiene alguna preferencia presidencial espontánea". "Las preferencias se asocian notoriamente al voto anterior. Orsi y Cosse lideran entre los votantes del FA; Delgado por el PN, Bordaberry por el PC y Manini por CA destacan entre los electores de la coalición oficialista".

La encuesta fue realizada vía telefónica entre el 23 de mayo y el 1 de junio, a 800 personas mayores de 18 años residentes de Uruguay.